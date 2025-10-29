Росія намагається домовитися про виробництво своїх літаків в Індії, – Bloomberg

Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) уклала договір із російською "Об'єднаною авіабудівною корпорацією" (ОАК) щодо виробництва цивільних регіональних літаків SJ-100 (Sukhoi Superjet 100) в Індії.

Про угоду оголосили за кілька тижнів до візиту Володимира Путіна, що має продемонструвати стійкість відносин Нью–Делі та Москви на тлі американського тиску, повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою HAL, це буде перший випадок повного виробництва пасажирського літака в Індії. Компанія отримує права на випуск двомоторних вузькофюзеляжних SJ-100 нібито для індійських замовників.

Цей проєкт узгоджується з ініціативою уряду Нарендри Моді з розширення інфраструктури авіаперевезень – країна планує до 2047 року подвоїти кількість аеропортів до 350.

HAL не розкрила обсяг інвестицій та потенційних клієнтів, а також не уточнила умови трансферу технологій. Також виникають сумніви щодо виробничих потужностей. Раніше HAL стикалася з браком спроможностей для своєчасного випуску винищувачів для ВПС Індії.

Раніше повідомлялось, у Росії третій рік поспіль зривають план із випуску літаків.

За словами джерел у російському авіапромі, спочатку Комплексна програма розвитку цивільної авіації передбачала, що 2023 року завод здасть три літаки, 2024 року – сім, а 2025 року – десять (пізніше скоригували до трьох).

"На додачу до всього іншого КАЗ розучився працювати. Він почав деградувати ще на початку 90–х", – заявив один зі співрозмовників у галузі.