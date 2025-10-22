У Росії третій рік поспіль зривають план із випуску літаків

Казанський авіазавод (КАЗ, Росія) цього року випустить лише один літак Ту-214 замість запланованих трьох, а провал показників фіксується третій рік поспіль.

За словами джерел у російському авіапромі, спочатку Комплексна програма розвитку цивільної авіації передбачала, що 2023 року завод здасть три літаки, 2024 року – сім, а 2025 року – десять (пізніше скоригували до трьох), передає The Moscow Times.

Насправді з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну КАЗ випустив лише один Ту-214. Літак, закладений ще 2019 року, передали Мінпромторгу РФ у травні. Швидше за все, його зарахують до 2024 року, оскільки тоді його підняли в небо.

Серед причин зриву плану виробництва Ту-214 – дефіцит робітників, нестача потужностей та відсутність внутрішньогалузевої кооперації.

"На додачу до всього іншого КАЗ розучився працювати. Він почав деградувати ще на початку 90-х", – заявив один зі співрозмовників у галузі.

Літак, який мають випустити в жовтні-листопаді, також ще не готовий. Джерело повідомило, що комплектуючі для нього планували сертифікувати в грудні.

"Як справи сьогодні – чомусь таємниця. Якщо не встигнуть, намагатимуться купити імпортне у 3-4 рази дорожче, ніж раніше, або знімуть його з інших машин", – сказав він.

У результаті літак мають передати "Согазу", проте, за словами співрозмовника, малоймовірно, що це відбудеться найближчим часом.

Згідно з програмою розвитку, у 2026 році в Росії планують провести п'ять Ту-214. Втім, до кінця цього року програму знову скоригують, говорив голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов.

У серпні гендиректор "Ростеху" Сергєй Чемезов заявив, що з 2028-2029 років КАЗ почне випускати по 20 Ту-214 на рік.

На думку джерел, це нереально: налагодженого виробничого механізму сьогодні не існує, "завод повністю на ручному управлінні", без керівництва "не вирішується жодне навіть найменше питання", фахівців і фінансування не вистачає, а технічна база застаріла.

Раніше повідомлялося, що російський уряд планує в 1,6 раза скоротити фінансування федерального проєкту "Виробництво літаків і вертольотів" у 2026 році – з 139,6 млрд до 85,7 млрд руб.

Також стало відомо, що масштабна програма відродження авіапрому, яку російська влада запустила невдовзі після початку розв'язаної проти України повномасштабної війни, розраховуючи випускати десятки літаків на рік, зазнає фіаско. Так, із 15 запланованих на цей рік пасажирських літаків російські виробники змогли здати перевізникам лише один.

До того повідомлялося, російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони продавати до Росії лайнери Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

Тому на початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення зменшити план виробництва власних літаків в 1,5 раза. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.