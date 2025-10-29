Сенат США виступив за скасування тарифів Трампа проти Бразилії

Сенат США підтримав законопроєкт, який скасовує тарифи проти Бразилії шляхом припинення національного надзвичайного стану, оголошеного Дональдом Трампом у липні.

Документ підтримали 52 сенатори, 48 проголосували проти. Тепер його передадуть до Палати представників, де республіканська більшість раніше блокувала аналогічні ініціативи, повідомляє Reuters.

Зазначається, що за резолюцію сенатора-демократа Тіма Кейна проголосували п'ятеро республіканців – Сьюзан Коллінз, Мітч Макконнелл, Ліза Мурковскі, Ренд Пол і Том Тілліс. Упродовж тижня Сенат розгляне ще два документи – щодо скасування тарифів щодо Канади та інших країн.

Демократи звинувачують тарифну політику Білого дому в розкручуванні цін на товари та сировину, республіканські опоненти попереджають, що рішення Сенату може підірвати переговорні позиції США у нових торговельних угодах.

У липні Трамп підвищив мита на більшість бразильського імпорту до 50% і запровадив санкції проти судді Верховного суду Бразилії, який веде справу Жаїра Болсонару.

Адміністрація Трампа обґрунтувала крок загрозами нацбезпеці, зовнішній політиці та економіці США і "політичним переслідуванням" Болсонару. Бразильські чиновники натомість вказують на $410 млрд торговельного профіциту США за 15 років.

Болсонару засуджено за участь у збройній злочинній організації, спробу насильницького повалення демократії та організацію заколоту, йому призначено 27 років ув'язнення, проте вирок оскаржено. Водночас минулого тижня Трамп також заявив, що готовий розглянути зниження тарифів за певних умов.

Сенат у квітні вже голосував за скасування тарифів проти Канади, але тодішні рішення не пройшли Палату представників. Цього тижня Трамп перебуває з поїздкою в Азії та має зустрітися з Сі Цзіньпіном у четвер.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мита на товари з Бразилії у розмірі 50% із 7 серпня.

Проте документ передбачає широкий перелік винятків як: апельсиновий сік, залізну руду, целюлозу, пальне, природний газ, добрива. Водночас виняток також зроблено для цивільних літаків й запчастин Embraer, гелікоптерів та низки найменувань машинобудівної продукції.