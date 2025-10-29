Кількість ідентифікацій через систему BankID за квартал зросла на 17%, – НБУ. ІНФОГРАФІКА

Через систему BankID Національного банку України за третій квартал цього року було здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій, що на 17% більше, ніж у попередньому кварталі.

Як зазначили в НБУ, система залишається надійним сервісом віддаленої ідентифікації для громадян України, забезпечуючи зручний доступ до різних сфер дистанційних послуг.

Уточнюється, що зростання відбулося за рахунок збільшення кількості успішних електронних ідентифікацій у:

некомерційних абонентів – на 18%;

комерційних абонентів – на 3%.

У некомерційних абонентів найбільша частка ідентифікацій у третьому кварталі припадала на державні онлайн-портали, зокрема:

17,6 млн ідентифікацій (64% від загальної кількості) – через ID.GOV.UA. Це на 20% більше, ніж у другому кварталі цього року. Cеред них 6,2 млн – для отримання послуг Міністерства внітрішніх справ (+56%), 3,9 млн – послуги Пенсійного фонду України (+26%), 2,5 млн – для підписання петицій та звернень до органів влади;

5,5 млн ідентифікацій – у мобільному застосунку "Резерв+" (+18%);

2,6 млн – у застосунку "Дія" (+10%).

91 тис. ідентифікацій – у освітньому застосунку "Мрія" (кількість транзакцій зросла в 10 разів).

Окрім того, в третьому кварталі до системи приєдналися нові надавачі послуг, серед яких:

сервіс, що надає працівникам доступ до фактично зароблених коштів (зарплата на вимогу);

сервіс для публікації оголошень про оренду чи продаж власного нерухомого майна;

фінансова компанія з онлайн-кредитування.

Станом на кінець вересня 2025 року Система BankID НБУ об'єднувала 39 банків-ідентифікаторів та 108 абонентів – надавачів послуг.

У Нацбанку нагадали, що у вересні було оптимізовано міжабонентські тарифи, щоб зробити участь у системі привабливішою для нових сегментів бізнесу та сприяти створенню нових цифрових продуктів. Оновлена тарифна модель дає змогу абонентам ‒ надавачам послуг оптимізувати власні витрати та обрати найзручніші пакети відповідно до обсягів і типів операцій.

"Водночас очікується, що банки-ідентифікатори зберігатимуть рівень дохідність завдяки зростанню кількості трансакцій завдяки підключенню нових сервісів і розширенню сфер використання системи", – додали в НБУ.

Як повідомлялося, користувачі системи BankID Національного банку України за перше півріччя цього року здійснили 50,8 млн успішних електронних ідентифікацій, зокрема, за другий квартал – 23,6 млн.

За 2024 рік попит на використання системи системи BankID Національного банку збільшився вдвічі – загальна кількість успішних ідентифікацій з її використанням за рік становила 87,7 млн штук. Це перевищує минулорічний показник на 104%, або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо, що система BankID Нацбанку пройшла попередню оцінку на відповідність вимогам Європейського Союзу.