Кіоск з нелегальними електронними сигаретами відкрили прямо на станції столичного метро. ФОТОрепортаж

Кіоск, який відкрито продає заборонені в Україні електронні сигарети, відкрився прямо на станції "Печерська" столичного метрополітену.

Фото торговельної точки оприлюднив журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет.

"Маємо публічне запитання до керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Вигівського. А як так сталося, що на станції метро "Печерська", просто між ескалаторами, з’явився кіоск із продажу заборонених вейпів та одноразок Elfbar?", – зауважив журналіст.

Він висловив здивування, як керівництво комунального підприємства могло погодити оренду приміщення для такого бізнесу.

"Сподіваюсь, уже від завтра цей кіоск, а також усі подібні, розташовані в зоні метрополітену, будуть зачинені, а ви проведете відповідну перевірку", – додав Плінський, пообіцявши в іншому випадку звернутися до правоохоронців з вимогою провести перевірку законності роботи кіоску.

Зауважимо, що у складі ГУ Нацполіції у місті Києві є окреме Управління поліції в метрополітені.

Нагадаємо, від 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них. Такі вимоги статей 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, який ухвалили у 2023 році. Заборона стосується і рідин, які містять смак фруктів, ментолу або інші компоненти, що змінюють чи маскують справжній смак тютюну. З жовтня 2025 року в Україні також заборонили продаж наборів, призначених для самостійного виготовлення заборонених рідин для вейпів, так званих "самозамісів".











Як повідомлялося, за даними Kantar Ukraine, частка нелегальної продукції у категорії електронних сигарет становить 93,6%, а у сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами вона сягає 100%.

Державний бюджет втрачає близько 5 мільярдів гривень на рік через нелегальний ринок електронних сигарет в Україні, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані дослідження Growford Institute.

Він пояснив, що частину цих коштів держава втрачає через схему так званих "самозамісів", коли інгредієнти для вейпів продають окремо.

Голова Комітету наголосив, що у 2025 році не було придбано жодної акцизної марки для електронних сигарет, тоді як у 2023 році – майже 7 мільйонів. Однак нелегальну продукцію продовжують продавати як через інтернет, так і у престижних торговельно-розважальних центрах, що продавці контрафакту відкрито працюють та рекламують свій товар.