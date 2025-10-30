30 жовтня по всій Україні діятимуть графіки відключень світла, – "Укренерго" (оновлено)

Масована ракетно-дронова атака на енергетичну інфраструктуру спричинила обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України.

В "Укренерго" повідомляють про погодинні відключення і обмеження потужності впродовж дня.

Зокрема, з 08:00 до 19:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг. Водночас у цей період діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Укренерго" нагадує, що точний графік відключень за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних сторінках відповідного обленерго. Компанія інформуватиме про подальші зміни режимів у разі потреби та закликає споживачів до ощадливого споживання.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Станом на 10:20 енергетики скасуваои відключення світла для населення на всій території України, але попереджають, що ситуація може змінитися. Крім того, в окремих регіонах до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Раніше повідомлялось, що всі енергоблоки АЕС вийшли на повну потужність, але це не дозволяє уникнути графіків погодинних відключень світла для населення.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, найскладніша ситуація – у Чернігівській області, де енергетичні об’єкти зазнають постійних атак ворога, а відновлювальні роботи ускладнюються через повітряні тривоги. Аналогічні виклики фіксуються на Харківщині та Донеччині, додала вона.