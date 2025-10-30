Апеляційний суд Парижа вдруге відмовив Україні в екстрадиції Костянтина Жеваго

Апеляційний суд Парижа 29 жовтня вдруге відмовив у екстрадиції бізнесмена Костянтина Жеваго до України.

За повідомленням пресслужби Жеваго, суд дійшов висновку, що сторона запиту не спроможна гарантувати розгляд у суді з фундаментальними гарантіями процесуальної справедливості та захисту прав людини, повідомляє "LIGA.net".

Екстрадицію ініціювали у справі НАБУ про передачу хабаря у 2023 році тодішньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та суддям для ухвалення вигідного рішення щодо 40% акцій Полтавського ГЗК. Велика палата Верховного Суду тоді скасувала постанову апеляції у спорі навколо пакета акцій Ferrexpo.

Згодом НАБУ затримало Князєва за підозрою в отриманні $2,7 млн, а у серпні підозру оголосили й Жеваго. Бізнесмен відкидає обвинувачення, стверджуючи, що не давав вказівок щодо підкупу, вважає спроби відсудити акції шахрайством і наполягає, що рішення Верховного Суду було юридично обґрунтованим.

Раніше повідомлялось, що ВАКС дозволив спецрозслідування щодо бізнесмена Жеваго у справі про хабар Князєву.

Зокрема, Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала ухвалу першої інстанції, яка відмовилась надати такий дозвіл.