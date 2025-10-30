Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін вирішив найняти радника для приватизації двох державних банків

Кабмін вирішив найняти радника для приватизації держбанків

Кабінет Міністрів затвердив Порядок залучення радника з продажу державних пакетів акцій банків.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Затверджений Порядок визначає механізм і критерії конкурсного відбору радника, його завдання та повноваження. Зокрема, радник готуватиме пропозиції та рекомендації щодо порядку проведення конкурсу, оцінки учасників, способів продажу акцій, підвищення їх вартості та інших питань, пов’язаних із підготовкою до приватизації держбанків.

"Залучення професійного радника створить належні умови для прозорого продажу пакетів акцій державних банків, сприятиме зменшенню частки держави у банківському секторі, залученню коштів до державного бюджету та посиленню конкуренції на фінансовому ринку", – запевнили у Мінфіні.

Як повідомлялося, на початку жовтня Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі "Сенс Банку" та "Укргазбанку".

У серпні Рада з фінансової стабільності підтвердила, що продаж пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку" не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.  

банки (7158) Кабмін (7996) приватизація (1406) Укргазбанк (270) Сенс Банк (37)
вони хАпають все що тільки встигають?
показати весь коментар
30.10.2025 18:34 Відповісти
Колись таки вдавляться!
показати весь коментар
30.10.2025 18:37 Відповісти
Приложение приват24 координирует российские удары по силам обороны Украины, доступ к координатам военных через это приложение есть у москвичей Карпенко Евгении Владимировны и Мотова Алексея Николаевича привет службе безопасности приватбанка и родственрикам погибших в полтавском институте связи и на уничтоженных полигонах сил обороны... колаборанты-наводчики Карпенко Евгения Владимировна и Мотов Алексей Николаевич должны получить по заслугам, а не квартиру в Москве!
показати весь коментар
30.10.2025 19:32 Відповісти
І хто ж виявився таким нужденним цього разу? Кого ще з кварталу не прилаштували?
показати весь коментар
30.10.2025 18:36 Відповісти
Треба оформити бронювання особі, бо в ТЦК не став на облік вчасно??
показати весь коментар
30.10.2025 18:38 Відповісти
Радник - вахтер з 95кварталя.
показати весь коментар
30.10.2025 18:43 Відповісти
Держава (КМУ) наймає радників для приватизації ДЕРЖАВНОГО майна? Тобто ринкові відносини (хто більше запропонував - той і отримав) в цю гру не грають? Там є вже перелік "правильних" покупців і "радник" буде радити як само між "своїми" це розподілити, щоб вони не побили одне одного і (найголовніше) не злили дєрьмака янєлоховіча???
показати весь коментар
30.10.2025 19:47 Відповісти

