Завтра світла буде значно менше: Обмеження діятимуть протягом доби для трьох черг, – "Укренерго"

Завтра, 31 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Так, обсяг застосування заходів обмеження буде наступним:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00);

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 24:00.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, 30 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі у всіх регіонах України відновили дію заходів обмеження споживання електроенергії. Зокрема, для населення з 15:00 до 22:00 будуть застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.