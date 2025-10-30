Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 408 21

Завтра світла буде значно менше: Обмеження діятимуть протягом доби для трьох черг, – "Укренерго"

Завтра обмеження діятимуть протягом доби для трьох черг, – "Укренерго"

Завтра, 31 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Так, обсяг застосування заходів обмеження буде наступним:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00);
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 24:00.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, 30 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі у всіх регіонах України відновили дію заходів обмеження споживання електроенергії. Зокрема, для населення з 15:00 до 22:00 будуть застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.

Автор: 

електроенергія (4443) Укренерго (2090) відключення світла (660)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Очевидно, что всё самое весёлое впереди. Кацапы каждый день будут разбивать нашу энергетику. У ПВО сил не хватает. Как бы нам действительно зимой не пришлось сидеть без света и тепла сутками. В тысячный раз повторю-всё результаты безумного выбора 73% в апреле девятнадцатого года. Если страна этого не осознает, у такой страны будущего нет
показати весь коментар
30.10.2025 19:11 Відповісти
+2
А сплочувати будемо за світло теж значно меньше...????
показати весь коментар
30.10.2025 18:52 Відповісти
+2
навряд ..ахметову ж треба нові яхти та літаки
показати весь коментар
30.10.2025 19:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы ненормальные! Остановитесь!
показати весь коментар
30.10.2025 18:45 Відповісти
А сплочувати будемо за світло теж значно меньше...????
показати весь коментар
30.10.2025 18:52 Відповісти
навряд ..ахметову ж треба нові яхти та літаки
показати весь коментар
30.10.2025 19:06 Відповісти
Так платим по лічильнику. Чи у Вас ні?
показати весь коментар
30.10.2025 19:33 Відповісти
а зарядні станції, генератори, паливо теж по лічильнику ?

я мовчу про перепад напруги коли вилітає нах битова техніка
показати весь коментар
30.10.2025 19:40 Відповісти
Это еще только начало. Зимой света по 20 часов в сутки не будет!
показати весь коментар
30.10.2025 19:07 Відповісти
Очевидно, что всё самое весёлое впереди. Кацапы каждый день будут разбивать нашу энергетику. У ПВО сил не хватает. Как бы нам действительно зимой не пришлось сидеть без света и тепла сутками. В тысячный раз повторю-всё результаты безумного выбора 73% в апреле девятнадцатого года. Если страна этого не осознает, у такой страны будущего нет
показати весь коментар
30.10.2025 19:11 Відповісти
Тільки одне уточнення бездумний вибір був не тільки в 19, а і коли Яника обрали чи Кучму, а в 19 це вже апогей просто...

І сумно що більшість ніх... з того висновку не зробили
показати весь коментар
30.10.2025 19:58 Відповісти
А. шо у день десь бомбили,чи кудрицького знову призначили головною укроенергой?
У днень навіть скасовували вимкненя, а тут опа і цілодобово ще у 3 черги
показати весь коментар
30.10.2025 19:17 Відповісти
А навіщо верещати про оплату з електроенергію ? Оплата відбувається по ЛІЧИЛЬНИКУ, йолопи, або проросійськи провокатори
показати весь коментар
30.10.2025 19:23 Відповісти
І для декого бачу новина, що на нашу краіну напав ворог і наслідки такі як на війні. Може радянські люди гавкали на Сталіна за обстріли німцями з територіі СРСР ?
показати весь коментар
30.10.2025 19:26 Відповісти
А ми не радянські люди і ми не гавкаємо. І війна, чи не війна, а в держави є обов'язок перед мирним населенням
показати весь коментар
30.10.2025 19:41 Відповісти
Знайшли куди продавати бо зранку був профіцит електроенергії-в Молдову а ті перепродають в Придністров'я.
показати весь коментар
30.10.2025 19:35 Відповісти
Спасіння в домогосподарствах є -це генератори та сонячні панелі та твердотопливні котли де можна готовити їжу.
показати весь коментар
30.10.2025 19:38 Відповісти
В мене є і генератор і котел на дрова і чим палити.
показати весь коментар
30.10.2025 19:39 Відповісти
але ж так не у всіх..самотні люди пенсіонери - вони взагалі безпомічні
показати весь коментар
30.10.2025 19:41 Відповісти
Як там Мустафа Н.? Нормально спить? А найвеличнішому тепло хриплосики записувати? 2 роки тому М.Наєм звітував про триступеневий захист "від дронів і ракет", але, здається, це стосувалося вкраденого на забезпеченні безпеки бабла...
Де зараз Наєм? До нього ніяких питань немає?
показати весь коментар
30.10.2025 19:41 Відповісти
звісно нема.. ******** найем працював на кишеню zельоних гнид..
показати весь коментар
30.10.2025 19:43 Відповісти
Села і містечка майже порожні а в великих містах масово мігрують за кордон бо на поверсі без світла,води і газу довго не протягнеш. Руїна при цій владі вже очевидна і якщо мороз - 25 -катастрофа.Підриємства майже всі зупинені і приватні не маючи прибутку банкротують.І дефіцит енергії.
показати весь коментар
30.10.2025 19:45 Відповісти
Нехай графіки вчасно оновлюьть. Світло давно є, а в графіку не виправили. На завтра графік в мене відсутній.
показати весь коментар
30.10.2025 19:46 Відповісти
його намалюють коли в ліфті будеш їхати

це ноу-хау zельоних гнид ...
показати весь коментар
30.10.2025 19:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 