"Укрзалізниця" попередила про додаткову пересадку для пасажирів сьогоднішнього поїзда з Варшави до Києва. Що робити?

"Укрзалізниця" попередила про додаткову пересадку для пасажирів поїзда з Варшави до Києва

"Укрзалізниця" попередила, що сьогодні, 30 жовтня, рейс потягу №68/67 Варшава – Київ із Варшави проходитиме з невеликими змінами – через технічні причини буде додаткова пересадка.

Про це повідомили в компанії.

Так, пересадка відбуватиметься

  • на станції Варшава-Всходня пасажири мають сісти до будь-якого з трьох додаткових вагонів поїзда Інтерсіті №12010;
  • квитки дійсні, місця можна займати у довільному порядку;
  • у Любліні пасажири вагонів 1, 2, 3, 5, 6 і 7 пересідають до поїзда №68/67 Варшава – Київ, який далі прямує до Києва;
  • пасажири 4 вагону продовжують подорож "Інтерсіті" №12010 до станції Хелм. Там чекатиме додатковий вагон №16, причеплений до поїзда №20 Хелм – Київ.

"Наша поїзна бригада буде поруч і допоможе знайти свій вагон та місце. [...] І щоб трішки компенсувати ситуацію – на ваш рахунок уже зараховано 1000 "обіймашок", – додали в "Укрзалізниці".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що на Центральному залізничному вокзалі у Варшаві (Warszawa Centralna, Польща) з 8 до 16 листопада потяги не зупинятимуться.

27 жовтня Державна прикордонна служба України попередила про можливе сповільнення руху транспорту у пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж" на кордоні з Польщею через початок роботи нової цифрової Системи в'їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).

Київ (4810) потяг (1343) Польща (2514) Укрзалізниця (4955) Варшава (60)
