Центральний вокзал Варшави закриють на тиждень. Куди перенаправлять поїзди?

На Центральному залізничному вокзалі у Варшаві (Warszawa Centralna, Польща) з 8 до 16 листопада потяги не зупинятимуться.

Як повідомили в компанії PKP Polskie Linie Kolejowe, у цей період ділянка між вокзалами Warszawa Wschodnia та Warszawa Zachodnia буде закрита, передає LIGA.net.

Уточнюється, що закриття пов'язане із розширенням пропускної спроможності станції. На коліях у середньому тунелі встановлять сучасне обладнання для керування рухом та оновлять стрілкові переводи (вилиці).

Через вокзал Warszawa Centralna щодня проходить близько 400 поїздів, тому на час ремонту їх буде перенаправлено на інші станції:

поїзди, що прибувають із заходу, зупинятимуться на вокзалі Warszawa Zachodnia або Warszawa Główna;

поїзди зі східного напрямку доїдуть тільки до вокзалу Warszawa Wschodnia або підуть в обхід через Warszawa Gdańska;

близько 60 поїздів будуть направлені приміською лінією через вокзал Warszawa Śródmieście.

Після модернізації поїзди курсуватимуть кожні чотири хвилини замість п'яти.

Таким чином вокзал Warszawa Centralna зможе пропускати до 32 поїздів на годину.

"У разі непередбачених ситуацій ми зможемо гнучко спрямовувати поїзди на будь-які колії, що підвищить надійність усієї системи", – пояснив директор Департаменту залізничних ліній у Варшаві Зигмунт Миколаєвський.

Окрім того, у 2026 році розпочнеться реконструкція залізничного вокзалу Warszawa Wschodnia – саме сюди найчастіше прибувають потяги з/до України.

Як повідомлялося раніше цього місяця, польський уряд інвестує понад 57,7 млн євро в розбудову автомобільної та залізничної інфраструктури на кордоні з Україною.

У середині вересня повідомлялося, що польські прикордонники в деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною розпочали тестування нової біометричної системи контролю.