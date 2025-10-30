Кабмін схвалив законопроєкт про переведення залізниці на стандарти ЄС. Що передбачено?

Кабінет Міністрів підтримав розроблений Міністерством розвитку громад і територій законопроєкт "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України".

Як повідомили в Мінгромад, документ створений, щоб адаптувати українську залізницю до законодавства та стандартів Європейського Союзу.

Його мета – підвищити безпеку руху, забезпечити технічну сумісність із європейською системою та зробити український залізничний транспорт частиною єдиного європейського простору.

Законопроєкт передбачає:

створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті за вимогами ЄС;

запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання;

нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його стан;

європейські стандарти допуску машиністів до роботи, а також навчання й підвищення кваліфікації;

технічну та операційну сумісність залізничної інфраструктури з країнами ЄС.

"Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ухвалення законопроєкту є частиною виконання зобов'язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та індикаторів ініціативи Ukraine Facility, що відкриває шлях до багатомільярдного фінансування від ЄС та Світового банку.

Генеральні директорати DG MOVE і DG NEAR підтвердили, що документ відповідає європейським вимогам у сфері безпеки, технічної сумісності та ліцензування залізничних підприємств. Разом з наступними підзаконними актами він дозволить повністю імплеметувати всі акти законодавства ЄС у цих сферах.

Після схвалення урядом законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради України.

Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки з дня опублікування – цей перехідний період необхідний для адаптації галузі до нових стандартів.

Раніше повідомлялося, що уряд опрацьовує трансформацію Дорожнього фонду у Фонд розвитку транспортної інфраструктури з включенням не лише автошляхів, а й залізниці та міського пасажирського транспорту.