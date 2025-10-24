Уряд хоче відновити Дорожній фонд як фонд розвитку транспорту із включенням залізниці та міського транспорту

Уряд опрацьовує трансформацію Дорожнього фонду у Фонд розвитку транспортної інфраструктури з включенням не лише автошляхів, а й залізниці та міського пасажирського транспорту.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, переважна більшість доріг державного значення вже в належному стані, що дозволяє "трансформувати з дорожнього фонду у фонд розвитку транспортної інфраструктури". Дорожній фонд другий рік призупинений через війну.

"Ми пропрацьовуємо, як можна відновити цей фонд", - сказав Кава.

Він додав, що у 2026 році планують запровадити більш стабільний механізм фінансування залізниці.

"Треба розуміти, що підтримка залізниці це не тільки збитки від пасажирки, але так само підтримка розвитку і утримання інфраструктури", - наголосив він.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про надання ще 8 млрд грн АТ "Укрзалізниця" з резервного фонду бюджету для забезпечення безперебійної роботи в умовах воєнного стану. Раніше цього року з бюджету було виділено 4 млрд грн на підтримку залізниці.

За даними уряду, додаткові 8 млрд грн спрямовуються за рахунок коштів, що перерозподілені з податку на прибуток банків, який раніше мав надходити до бюджету Києва.

