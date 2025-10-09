В Україні з 1 листопада запрацює нова система дозволів на міжнародні перевезення вантажів

В Україні з 1 листопада запрацює нова цифрова система електронних дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на міжнародні перевезення вантажів.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій за результатами засідання групи з автомобільного транспорту ЄКМТ, уже з 1 листопада 2025 року для автомобільних перевізників стане доступна для наповнення інформації основна система.

Нею будуть користуватись автомобільні перевізники, що виконують перевезення за дозволами ЄКМТ.

Під час засідання було обговорено застосування перехідного періоду з моменту початку використання цифрової системи ЄКМТ.

Так, кожна з понад 40 країн-учасниць звернеться до своїх контролюючих органів з проханням запровадити щонайменше на три місяці толерантний період під час перевірок здійснення перевезень на підставі дозволів ЄКМТ.

Окрім цього, Україна підтримала необхідність обміну API, що дозволить інтегрувати дані з Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" до цифрової системи ЄКМТ. Наразі це рішення не реалізовано, однак Україна одна із небагатьох країн, яка підтримала таку необхідність

При цьому наразі Україна знаходиться на першому місці за активністю з тестування системи серед інших держав.

"Нагадаємо: у разі, якщо автомобільний перевізник вже користується тестовою системою, з 1 січня вона буде не доступна і всі дані мають бути перенесено в основну систему", – підкреслили в Мінгромад.

Раніше з посилання на Державну службу статистики повідомлялося, що за січень-серпень цього року в Україні було перевезено 208,9 млн тонн вантажів, що на 11,3% менше, ніж торік.

Нагадаємо, 25 вересня Міністерство розвитку громад та територій України та Європейська Комісія домовилися про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Раніше у вересні Кабінет Міністрів скасував вимогу до водіїв вантажівок з причепами мати щонайменше один рік досвіду керування вантажним транспортним засобом.