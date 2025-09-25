Україна та Євросоюз продовжили "транспортний безвіз" до березня 2027 року

Міністерство розвитку громад та територій України та Європейська Комісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Це означає, що українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень, повідомили в Мінгромад.

"За час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55% і це прямий позитивний вплив наших домовленостей на економіку обох сторін", – зазначив віце-прем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше продовження угоди було підтримано більшістю країн-членів Європейського Союзу.

Пролонгація угоди не передбачає запровадження оновлених правил її виконання. Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Зокрема, йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж.

У рамках продовження угоди про лібералізацію Україна зобов'язалась і надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту, що відповідає євроінтеграційним зобов'язанням. Так, до кінця 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній.

Після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами.

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз") була підписана у червні 2022 року як відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та руйнування логістичних ланцюгів. Лібералізація перевезень дозволяє полегшити доступ України до світових ринків, забезпечує стабільний транзит товарів через країни Євросоюзів та зміцнює торгівельні зв’'язки між Україною та ЄС. Традиційно, угода діяла один рік. У червні 2024 року домовленості були продовжені втретє. Тоді ж сторони домовились, що лібералізація буде автоматично продовжена до кінця 2025 року в разі відсутності негативного вплину на сторони угоди та відсутність порушень.

Як повідомлялося, раніше у вересні Кабінет Міністрів скасував вимогу до водіїв вантажівок з причепами мати щонайменше один рік досвіду керування вантажним транспортним засобом.

У серпні Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови домовилися про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2027 року.