Україна продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою ще на два роки

Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови домовилися про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2027 року.

Про це йдеться в повідомленні Мінгромад.

Таким чином, завдяки продовженню лібералізації перевезень українські та молдовські перевізники і надалі можуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

"За минулий рік товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% та склав близько $1,1 млрд доларів. Велику роль у цьому відіграє саме лібералізація автомобільних перевезень між нашими країнами, адже бездозвільний проїзд дає можливості доставляти товари без обмежень під час перевезень. Окрім цього, Молдова важлива для нашого бізнесу з точки зору транзитних перевезень, адже таким чином наш бізнес має доступ до ринків інших країн", – заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Уперше угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Молдовою була підписана в серпні 2022 року. Вже у 2023 році сторони досягли домовленості про продовження "транспортного" безвізу до кінця 2025 року – таким чином, це друге продовження угоди.

У червні повідомлялося, що Україна та Норвегія офіційно продовжили лібералізацію вантажних перевезень між країнами до 31 грудня 2025 року.

У квітні Україна та Європейський Союз продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2025 року.

У червні 2024 року дію "транспортного безвізу" продовжили на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Утім, оновлена угода передбачала низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.