Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця року

Україна та Норвегія офіційно продовжили лібералізацію вантажних перевезень між країнами до 31 грудня 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"Це означає, що перевезення вантажів між країнами, а також транзит, залишаються можливими без спеціальних дозволів, якщо вантажівка відповідає стандарту "Євро-5" або вище. Домовленість передбачає також можливість автоматичного продовження цієї лібералізації після 2025 року", – сказано в повідомленні.

У Мінгромад нагадал, що водій, який хоче скористатися умовами "транспортного безвізу", має мати при собі сертифікат екологічного класу транспортного засобу.

Україна та Норвегія вперше запровадили "транспортний безвіз" у серпні 2023 року.

Наразі Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень уже з 35 країнами, включно з Європейським Союзом.

Як повідомлялося, в квітні Україна та Європейський Союз продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2025 року.

У лютому Україна та Північна Македонія підписали Протокол до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення. Йдеться про можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення без потреби у дозволах.

На початку червня стало відомо, що Норвегія може надати Україні газ для проходження наступного опалювального сезону вартістю 1 млрд євро.