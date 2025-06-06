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Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця року

Україна та Норвегія продовжили

Україна та Норвегія офіційно продовжили лібералізацію вантажних перевезень між країнами до 31 грудня 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"Це означає, що перевезення вантажів між країнами, а також транзит, залишаються можливими без спеціальних дозволів, якщо вантажівка відповідає стандарту "Євро-5" або вище. Домовленість передбачає також можливість автоматичного продовження цієї лібералізації після 2025 року", – сказано в повідомленні.

У Мінгромад нагадал, що водій, який хоче скористатися умовами "транспортного безвізу", має мати при собі сертифікат екологічного класу транспортного засобу.

Україна та Норвегія вперше запровадили "транспортний безвіз" у серпні 2023 року.

Наразі Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень уже з 35 країнами, включно з Європейським Союзом.

Як повідомлялося, в квітні Україна та Європейський Союз продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2025 року.

У лютому Україна та Північна Македонія підписали Протокол до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення. Йдеться про можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення без потреби у дозволах.

На початку червня стало відомо, що Норвегія може надати Україні газ для проходження наступного опалювального сезону вартістю 1 млрд євро.

Автор: 

вантажі (1323) Норвегія (259) перевезення (657) транспорт (520) безвізовий режим (339)


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