Кабмін скасував вимогу до досвіду для водіїв фур з причепом

Кабінет Міністрів скасував вимогу до водіїв вантажівок з причепами мати щонайменше один рік досвіду керування вантажним транспортним засобом.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передбачено, що на період воєнного стану право на керування транспортними засобами категорії СЕ надається особам, які мають посвідчення водія категорії С, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в територіальному сервісному центрі МВС практичний іспит з навичок керування составом транспортних засобів", – написав Мельничук.

Він додав, що відповідні зміни внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Категорія СЕ надає право керувати вантажними автомобілями (масою понад 7,5 тонн) у зчепленні з причепом повною масою понад 750 кг, вона поширена серед далекобійників, адже дозволяє керувати фурою з причепом.

Як повідомлялося, через мобілізацію та відтік населення за кордон на ринку вантажних перевезень України спостерігається дефіцит кадрів, наразі перевізникам не вистачає до 40 тис. водіїв саме категорії СЕ, розповідав заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач. За його словами, через це близько 30% вантажівок українських перевізників простоюють.