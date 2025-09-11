БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін скасував вимогу до досвіду для водіїв фур з причепом

Кабінет Міністрів скасував вимогу до водіїв вантажівок з причепами мати щонайменше один рік досвіду керування вантажним транспортним засобом.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передбачено, що на період воєнного стану право на керування транспортними засобами категорії СЕ надається особам, які мають посвідчення водія категорії С, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в територіальному сервісному центрі МВС практичний іспит з навичок керування составом транспортних засобів", – написав Мельничук.

Він додав, що відповідні зміни внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Категорія СЕ надає право керувати вантажними автомобілями (масою понад 7,5 тонн) у зчепленні з причепом повною масою понад 750 кг, вона поширена серед далекобійників, адже дозволяє керувати фурою з причепом.

Читайте також: На півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. У чому причина?

Як повідомлялося, через мобілізацію та відтік населення за кордон на ринку вантажних перевезень України спостерігається дефіцит кадрів, наразі перевізникам не вистачає до 40 тис. водіїв саме категорії СЕ, розповідав заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач. За його словами, через це близько 30% вантажівок українських перевізників простоюють.

Топ коментарі
+4
дефіцит кадрів і то ще тільки початок... багато чоловіків бояться йти у водії бо великий шанс бути бусифікованими на любому блокпосту, про що вже неодноразово писали - просто витягли з кабіни, забрали телефон, влк 20 хв і на полігон
11.09.2025 10:01 Відповісти
+1
Это не есть хорошо! При столкновении с фурой в 90% случае "капець". Забыл КМУ сколько людей в маршрутках погибло при таких авариях? Без опыта, та еще "молодого лихого" за руль?
11.09.2025 09:44 Відповісти
+1
може все так і задумувалося??
11.09.2025 09:57 Відповісти
А толку? Все работодатели хотят водителей со стажем минимум год по СЕ.
11.09.2025 09:44 Відповісти
Просто вивчити жінок,і все
11.09.2025 09:51 Відповісти
А у них що, той досвід водіння вантажівки без причепа автоматично є?
11.09.2025 09:58 Відповісти
призти мопедістів з бангладешу та африки,у них рефлекси екстримального відточені на генетичному рівні
11.09.2025 10:02 Відповісти
І то діло, й рожають у тіх фурах і дітей виховують, тільки в екіпаж добавити акушерку та виховательницю з яслів до 11 класу.
11.09.2025 10:20 Відповісти
В новині трошки нижче такий же завзятий пан розповідав і задавав питання, чому не наклепають у нас шахедів. Це зветься простим словом - невігластво. Ви можете спробувати й зайця навчити палити, то ваша приватна справа. Але по перша - це досить тяжка навіть у фізичному плані робота. А по друге, потрібен досвід, якому навчити неможливо! Ви б особисто відправили б свою жінку на таку роботу? Чи вибачте, хотіли б вночі на трасі зустрітися з фурою під керуванням жінки навіть з річним досвідом?
11.09.2025 10:36 Відповісти
І взагалі. Знаєте, Україні досить просто отримати ядерну зброю. Треба завтра (краще сьогодні), щоб вони зібрались на засідання, і прийняли постанову. Зобов'язати академію наук розробити ЯЗ. Пічать. Підпісь.
11.09.2025 10:45 Відповісти
Тягач, причеп, вантаж... коштують сотні тисяч доларів - власник кого зря за кермо не посадить..
11.09.2025 10:04 Відповісти
Уже дальнобойщиков все позабирали
11.09.2025 10:08 Відповісти
А "керування составом" - це чим?
11.09.2025 10:08 Відповісти
Людішек не стає.
Насрать на ваше "небезпечно, немає досвіду" і т.д.
На вулицях пенси і школота, яку ще не вивезли. Молодь рвонула.

Роботодавці самі сідають і рулюють
11.09.2025 10:11 Відповісти
Кабміну звичайно відніше, там такі профффесссіонали працюють, а всі тепер їздіть та бійтеся кожної фури яка поруч. Ви хоть придумайте якісь наліпки на ті фури, щоб у пересічних водіїв хоча б був вибір, жити чи вмерти під час руху.
11.09.2025 10:17 Відповісти
"Кабінет Міністрів скасував вимогу "
Спорное решение, цена которого - безопасность на дорогах...
11.09.2025 10:52 Відповісти
пісець...
А не простіше водіїв фур бронювати? Водіїв фур, трактористів, комбайнерів... А на їх місце цілком можна всіляких прокурори з мєнтами чи 40-річних "пенсіонерів". А що, того навіть ніхто й не помітить, що того непотребу нема. Бо ж какаяразніца? А так хоч окопи копани можуть, бо ж на більше вони й нездатні.
11.09.2025 11:00 Відповісти

