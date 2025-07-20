На півдні України посилили перевірки вантажних перевізників. У чому причина?

У зв'язку з підвищенням ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та сезоном збору сільськогосподарських культур "Укртрансбезпека" розпочала посилені заходи з виявлення правопорушень в Одеській та Миколаївській областях.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

Для цього в області додатково направлено інспекторів із інших регіонів України.

"Повномасштабне вторгнення перекроїло логістичні маршрути країни. Нині через Одеську та Миколаївські області проходить вся логістика до портів. Тому наше завдання зберегти дороги та суттєво заощадити на їхньому ремонті. Звертаюся до перевізників: дотримуйтеся габаритно-вагових норм, щоб не сплачувати чималі штрафи", – заявив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін.

Під час посилених заходів на окремих ділянках доріг областей контроль відбувається цілодобово.

Особливу увагу інспектори приділяють дотриманню перевізниками вагових норм, режиму праці та відпочинку водіями.

Заходи контролю здійснюються за координації Одеської та Миколаївської обласних державних адміністрацій та за підтримки "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що на ринку вантажних перевезень України спостерігається дефіцит кадрів, і наразі перевізникам не вистачає до 40 тис. водіїв.

У травні в Україні почала працювати система "єІнспектор" – цифровий механізм перевірки комерційного транспорту – для рейдових перевірок на дорозі інспекторами "Укртрансбезпеки".