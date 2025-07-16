Третина вантажівок простоює: В уряді оцінили дефіцит водіїв в Україні у 40 тисяч осіб

На ринку вантажних перевезень України спостерігається дефіцит кадрів, і наразі перевізникам не вистачає до 40 тис. водіїв.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про великі вантажні перевезення, на сьогодні в них задіяно близько 130 тис. вантажних автомобілів. І за інформацією, яку ми отримуємо від перевізників, 30% простоюють через нестачу водіїв. Тобто дефіцит становить близько 30-40 тис. водіїв категорії СЕ. Це величезна цифра і непроста історія. Кілька місяців тому ми були в одній з великих компаній. У них на майданчику стоять 30 великих нових автомобілів. І власники кажуть, що на них нема кому їздити: контракти є, а водіїв нема", – повідомив Деркач

Він додав, що швидко вирішити це питання не вийде, тому Мінгромад і ініціює проєкти з підготовки фахівців для ринку.

Як приклад Деркач навів проєкти з підготовки жінок-водійок, з перепідготовки ветеранів. У планах також – розпочати схожу ініціативу з молоддю, щоб залучити до професії якомога більше людей.

"Чому на цих категоріях ми фокусуємо нашу увагу? В усіх цих людей нема питань із бронюванням. Немає проблем з бронюванням у ветеранів, у жінок. Тому ми працюємо з цими категоріями", – пояснив Деркач.

Окремо він зазначив, що бізнес також вирішив питання з бронюванням працівників, нарікання на яке стали однією з причин дефіциту кадрів на ринку перевезень торік.

"Усі транспортні компанії, якщо вони працюють, особливо у сфері міжнародних перевезень, платять відповідну зарплату – усі вони мають можливість забронювати 50% працівників. Але є нюанс: у компаніях багато людей, які не займаються безпосередньо водінням. Тому перед бізнесом постав виклик: як зберегти персонал і правильно перепрофілювати його з тим, щоб вписатися у ці 50% і забезпечити себе працівниками саме найзатребуваніших професій", – зауважив заступник міністра.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року в Україні стартував проєкт із підготовки водійок автобусів She Drives. До того було запущено пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.

Пізніше Міністерство розвитку громад та територій розширило географію пілотного проєкту з підготовки жінок-водійок автобусів.