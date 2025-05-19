В Україні з’явилася система "єІнспектор" для рейдових перевірок на дорозі. Як вона працюватиме?

В Україні почала працювати система "єІнспектор" – цифровий механізм перевірки комерційного транспорту – для рейдових перевірок на дорозі інспекторами "Укртрансбезпеки".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"єІнспектор" працюватиме на основі чіткого переліку питань, які має право задати співробітник Державної служби України з безпеки на транспорті під час виконання рейдової перевірки комерційного транспорту (вантажівки, автобуса або таксі). На основі цих питань в системі автоматично буде формувати акт про порушення", – сказано в повідомленні.

Наказ із переліком питань набув чинності 18 травня цього року.

"Цей перелік питань буде однаково використовуватись під час перевірки українських та іноземних перевізників. На його ж основі і буде працювати система "єІнспектор". Цифрову процедуру вже розпочинаємо застосовувати до іноземних перевізників, відповідні планшети вже передано на місця в регіони. Влітку плануємо масштабувати цифровізацію і на контроль українських вантажівок", – наголосив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Перелік питань стосується всіх видів перевезень, зокрема:

внутрішні перевезення пасажирів:

регулярні пасажирські перевезення;

регулярні спеціальні пасажирські перевезення;

нерегулярні пасажирські перевезення;

перевезення пасажирів на таксі;

перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

перевезення пасажирів автомобільним самозайнятим перевізником;

перевезення пасажирів автобусами та легковими автомобілями для власних потреб.

вантажні перевезення: перевезення вантажів у внутрішньому сполученні,

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів:

міжнародні перевезення пасажирів резидентами України;

міжнародні перевезення пасажирів нерезидентами;

міжнародні перевезення вантажів резидентами України;

міжнародні перевезення вантажів нерезидентами.

Раніше повідомлялося, що "Укртрансбезпека" відключила від системи "Шлях" 20 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Згодом стало відомо, що Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності для іноземних перевізників вантажів та пасажирів у разі здійснення незаконних каботажних перевезень територією України.