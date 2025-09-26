Вантажні перевезення в Україні за рік скоротилися на 11%, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

За січень-серпень цього року в Україні було перевезено 208,9 млн тонн вантажів, що на 11,3% менше, ніж торік.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Основні обсяги перевезено:

106,9 млн тонн – залізничним транспортом;

77,4 млн – автомобільним.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вантажообіг скоротився на 13,4%.

Також за вісім місяців цього року пасажирським транспортом в Україні скористалося 1,44 млрд осіб, що на 0,4% більше порівняно з цим періодом торік.

Найбільше перевезень здійснено:

786,9 млн пасажирів – міським електротранспортом;

612,6 млн – автомобільним.

Порівняно з січнем-серпнем минулого року пасажирообіг збільшився на 5,4%.





Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Як повідомлялося, 25 вересня Міністерство розвитку громад та територій України та Європейська Комісія домовилися про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Раніше у вересні Кабінет Міністрів скасував вимогу до водіїв вантажівок з причепами мати щонайменше один рік досвіду керування вантажним транспортним засобом.