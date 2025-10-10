Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
На пенсії, субсидії та допомоги витратили з початку року понад 285 мільярдів, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів повідомило про своєчасне та повне фінансування соцвиплат у січні–вересні 2025 року.

Із держбюджету на програми Мінсоцполітики було використано 285,5 млрд грн.

Найбільша стаття – 178,2 млрд грн або понад 60% на пенсії, надбавки та підвищення за програмами Пенсійного фонду.

Наступна найбільша стаття витрат була соціальний захист громадян у складних життєвих обставинах – 48,2 млрд грн допомоги отримали понад 745 тис. осіб, зокрема ВПО.

Переселенцям виплатять додаткові 2000 гривень за умови їхнього працевлаштування, – рішення уряду

На підтримку малозабезпечених сімей, житлові субсидії, соціальний захист дітей та сім’ї та програми для осіб з інвалідністю в сумі було спрямовано ще 33,7 млрд грн.

соціалка

Раніше повідомлялось, що Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Європейський інвестиційний банк планують пілотну програму з розвитку соціального житла в Україні.

Загалом програма передбачає створення якісного, доступного та фінансово сталого житла для вразливих категорій громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

