Мінсоцполітики та ЄІБ планують програму з розвитку соціального житла в Україні. На неї виділять 100 мільйонів євро

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Європейський інвестиційний банк планують пілотну програму з розвитку соціального житла в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики за результатами зустрічі з командою ЄІБ.

Сторони зосередили увагу на реалізації майбутньої пілотної програми ЄІБ та Європейського Союзу з розвитку соціального житла в Україні обсягом 100 млн євро.

Програма буде реалізована у декількох регіонах України. Із загальної суми передбачено 6 млн євро на технічну допомогу – експертну підтримку, навчання та консультації.

Загалом програма передбачає створення якісного, доступного та фінансово сталого житла для вразливих категорій громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

У Мінсоцполітики зазначили, що в країнах ЄС соціальним житлом користується від 20 до 40% населення, а , до прикладу, у Відні (Австрія) цей показник сягає 70%.

"Важливими принципами є змішане проживання різних соціальних груп – це допомагає уникати соціальної ізоляції. Тобто створюються ефективні моделі управління – муніципальні оператори, кооперативи чи агенції соціальної оренди. Подібна модель успішно працює у Франції та забезпечує стабільне фінансування житлових програм без повної залежності від державного бюджету", – наголосили у відомстві.

На початку вересня стало відомо, що держава покриватиме витрати на послуги оформлення купівлі житла для внутрішньо переміщених осіб разом із компенсацією 70% першого внеску за програмою "єОселя".

Також у вересні в Україні змінили підходи до забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб у об'єктах державної та комунальної власності на пільгових умовах.

Перед тим стало відомо, що Кабінет Міністрів України надасть додаткову одноразову виплату 2 тис. грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.