Росія обігнала Велику Британію за сукупними статками доларових мільярдерів

Росія за підсумками 2024 року вийшла на четверте місце у світі за кількістю доларових мільярдерів, наздогнавши Велику Британію з показником 128 осіб.

Як свідчить звіті компанії Altrata, при цьому сукупний статок найбагатших росіян скоротився з $469 млрд до $457 млрд, хоча кількість найбагатших громадян РФ збільшилася ще шість осіб. Загальний капітал британських мільярдерів становив $323 млрд, передає The Moscow Times.

Перші два місця, як і раніше, утримують США та Китай. У цих країнах проживають 1135 та 321 мільярдерів відповідно.

У США їхня кількість зросла на 85 осіб, а сумарний капітал досяг $5,74 трлн. У Китаї показники скромніші: $1,29 трлн і плюс 17 мільярдерів.

Замикає першу трійку Німеччина, яка теж зберегла свої позиції, незважаючи на скорочення кількості найбагатших людей із 184 до 170 осіб (загальний статок складає $703 млрд).

До топ-15 також увійшли Індія, Швейцарія, Гонконг, Франція, Італія, Саудівська Аравія, Канада, Сінгапур, Бразилія та ОАЕ. При цьому кількість мільярдерів у Європі вперше перевищила поріг у 1000 осіб.

За даними міжнародної організації Oxfam, 2024 року загальний капітал усіх надбагатих людей світу зріс на $2 трлн – до $15 трлн. Усього їх налічувалося 2769 осіб (плюс 204 рік до року).

Згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index, наразі найбагатшими росіянами є президент холдингу "Інтеррос" і ГМК "Норільський нікель" Владімір Потанін ($29,5 млрд), засновник "Сєвєрсталі" Алексєй Мордашов ($28,1 млрд) і власник "Лукойлу" Вагіт Алекперов ($25,7 млрд). Загалом у рейтингу – 20 російських мільярдерів, зокрема засновник месенджера Telegram Павел Дуров, статки якого оцінюються в $14,7 млрд.

При цьому Forbes писав, що у 2024 році кількість доларових мільярдерів у Росії збільшилася зі 125 до 146 осіб, що стало рекордом за всю історію його рейтингу найбагатших бізнесменів світу.

Раніше повідомлялося, що США та Європа могли витратити понад $250 млн на утримання арештованих яхт російських мільярдерів від моменту введення міжнародних санкцій проти російських бізнесменів у 2022 році.

До того стало відомо, що Туреччина будує в Стамбулі хаб для обслуговування найдорожчих яхт російських олігархів. Такий новий бізнес став великим напрямком для турецьких верфей, оскільки Туреччина стала популярний місцем для росіян, які обходять західні санкції.

Також повідомлялося, що російські бізнесмени викачали рекордні суми зі своїх компаній на тлі кризи банківського кредитування та зниження інвестиційної активності. Так, сукупний обсяг виплат великих російських компаній на користь 50 бізнесменів у минулому році досяг історичного максимуму – 1,77 трлн руб., тоді як у 2022 та 2023 роках ця сума не перевищувала 1,4 трлн руб.