Ціни на нафту знижуються третій місяць поспіль на тлі сильного долара та надлишкової пропозиції, - Reuters

Ціни на нафту знижуються третій місяць поспіль, оскільки сильніший долар США, слабка статистика Китаю та збільшненя пропозиції на світовому ринку перевищують ефект санкцій Заходу проти експорту з РФ.

В п’ятницю вранці ціна на Brent знижувалася до $64,88 за барель (-0,18%), WTI – до $60,36 (-0,35%), повідомляє Reuters.

Зміцненню долара сприяли сигнали ФРС, що зниження ставки у грудні не гарантоване, що охолодило апетит до сировинних активів. Додатковим чинником стали офіційні дані про сьоме поспіль скорочення промвиробництва в Китаї у жовтні.

З боку пропозиції тиск також посилився: країни-учасниці угоди ОПЕК+ вже збільшили квоти на видобуток нафти від початку року більш ніж на 2,7 млн барелів на добу і цей процес, найімовірніше, продовжиться.

При цьому експорт нафти із Саудівської Аравії у серпні зріс до 6,41 млн б/д і має потенціал до подальшого збільшення, а видобуток у США минулого тижня оновив рекорд – 13,6 млн б/д.

Санкції США та ЄС проти російських компаній порушують експортні потоки до ключових покупців у Китаї та Індії, але додаткова пропозиція з інших джерел пом’якшує вплив. Ринковий настрій стримано позитивний після сигналів про зниження тарифів США на китайські товари та можливі енергетичні угоди, утім аналітики сумніваються, що це суттєво підвищить попит Китаю на енергоносії у короткостроковій перспективі.

