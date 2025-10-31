Росія продовжує атакувати енергосистему: нові знеструмлення є у кількох областях, – "Укренерго"

Внаслідок атак російських дронів на енергетичні об’єкти в Україні станом на ранок п'ятниці, 31 жовтня, зафіксовано нові знеструмлення споживачів у кількох областях.

Водночас енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

В компанії нагадали, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

Зокрема, упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Також на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Водночас в "Укренерго" зауважили, що споживання електроенергії залишається високим, хоча сьогодні, станом на 6:30, воно було на 2,8% нижчим, ніж в цей час попереднього дня через відключення світла.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до кінця поточної доби. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", – закликали в "Укренерго".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, напередодні російські окупаційні війська вдарили авіабомбами по Словʼянській ТЕС, внаслідок удару є загиблі та поранені, розповів президент Володимир Зеленський.

Водночас він не уточнив, які ще об'єкти енергетики постраждали внаслідок масованого комбінованого удару в ніч на 30 жовтня.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.