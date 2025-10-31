Україна нарощує виробництво твердої пшениці: 50% макаронів зроблять з вітчизняного зерна

Українські виробники макаронних виробів у 2025 році вперше покриють близько 50% потреби у пшениці твердих сортів (дурум) зерном вітчизняного походження.

Якщо тенденція збережеться, імпорт пшениці дурум може зникнути протягом двох років, заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, імпортозаміщення у цій сфері зумовлене кліматичними змінами. До вирощування дуруму вже пристосовані Миколаївська, Одеська, Хмельницька та частково Вінницька області.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області триває будівництво першого в Україні млина під дурум і макаронної фабрики. Запуск млина було заплановано на жовтень 2025 роук. Обсяг інвестицій - 1 млрд грн.

Частину продукції виробники планують експортувати, однак масштаби поставок навряд чи будуть співмірні з італійськими.

Дурум – тверда пшениця з високим вмістом білка та клейковини, що робить її ідеальним інгредієнтом для приготування макаронних виробів, хліба та інших хлібобулочних виробів.