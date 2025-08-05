В Україні збудуть перший млин для переробки твердої пшениці вартістю близько 1 мільярда

Агрохолдинг "Західний Буг" розпочав будівництво першого в Україні млина, який спеціалізуватиметься на переробці твердої пшениці (дурум).

Інвестиції у проєкт сягнуть 1 млрд грн, повідомляє InVenture посилаючись на інформацію від компанії.

Запуск об’єкта на заході країни заплановано уже на жовтень 2025 року. Спочатку у вересні запрацює лінія з виробництва макаронів, а далі уже запуститься млин. Основною метою проекту є виробництво борошна преміум-класу (семолінна) для власної лінійки паст та експорту до ЄС.

Ключові параметри проекту:

Потужність першої черги – 80 тонн на добу з виходом до 72% семоліни (15–20% на традиційних млинах);

Відходи скоротяться до 8-10% (зазвичай – близько 50%);

Постачання сировини буде відбуватись за контрактним вирощуванням дуруму з місцевими фермерами;

Основний обсяг борошна піде на експорт до ЄС, решта – на власні преміум-макарони, які мають конкурувати з італійською Barilla.

Компанія розвиває вертикальну інтеграцію з 2019 року, але повномасштабна війна відклала плани. Перехід на вузькоспеціалізоване обладнання для дуруму восени 2024 року дозволило підвищити рентабельність і мінімізувати втрати.

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Раніше повідомлялось, що українські виробники протягом 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортували лише 66,7 тис. тонн пшеничного борошна, що на 27,9% менше проти попереднього сезону, коли цей показник був на рівні 92,5 тис. тонн.