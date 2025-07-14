Експорт борошна з України за рік упав на 28%, – асоціація. ІНФОГРАФІКА

Українські виробники протягом 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортували 66,7 тис. тонн пшеничного борошна, що на 27,9% менше проти попереднього сезону, коли цей показник був на рівні 92,5 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Борошномели України".

Близько 46% обсягу експорту цього сезону було здійснено до країн Європейського Союзу.

До топ-5 країн-імпортерів українського борошна увійшли Молдова (20,3 тис. тонн), Чехія (15,3 тис. тонн), Палестина (10,8 тис. тонн), Франція (3,0 тис. тонн), Іспанія (2,9 тис. тонн).

Експорт інших видів борошна склав 4,6 тис. тонн (минулого маркетингового року – 5,4 тис. тонн).

Частка країн ЄС за обсягами експорту склала 14% (27% – минулого сезону).

П'ятірка країн, до яких у 2024-2025 маркетинговому року експортували інші види борошна, склали Молдова (3,2 тис. тонн), Ізраїль (0,5 тис. тонн), Хорватія (0,2 тис. тонн), Болгарія та Іспанія (по 0,1 тис. тонн).

Раніше повідомлялося, що Україна станом на 4 липня з початку 2025-2026 маркетингового року (липень-червень) експортувала 60 тис. тонн зернових і зернобобових культур, тоді як станом на 5 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 718 тис. тонн.

Станом на 4 липня аграрії намолотили 865,7 тис. тонн зернових і зернобобових із площі 331,9 тис. га. Для порівняння, станом на 5 липня 2024 року в Україні жнивували аграрії 12 областей, які намолотили 3,7 млн тонн нового врожаю із 1 154,3 тис. га.

До того стало відомо, що експорт українського зерна у травні виявився вдвічі меншим, ніж торік.