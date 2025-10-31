Трамп хоче створити світову цифрову економіку без мит і податків, закріпивши лідерство США, – Bloomberg

США закріпили в останніх торговельних угодах положення про відсутність цифрових податків і не дискримінацію американських онлайн-сервісів, просуваючи глобальну цифрову комерцію без тарифів.

Малайзія, Камбоджа і Таїланд гарантували підтримку постійного продовження мораторію СОТ на мита для електронних послуг, а з В'єтнамом досягнуто попередніх домовленостей у цьому напрямку, повідомляє Bloomberg.

Білий дім підвищує мита на товари з Азії, але в цифровій сфері вимагає вільного руху даних і відсутності зборів, що має зберегти лідерство США як експортера е-послуг і підтримати профіцит у торгівлі послугами. За даними СОТ і ООН, експорт цифрових послуг у 2024 році зріс до понад $4,77 трлн і це найшвидше зростаючий сегмент світової торгівлі.

Окремі умови укладених угод містять і внутрішні поступки з боку партнерів. Малайзія пообіцяла не запроваджувати відрахування в національні фонди для соцмереж і хмарних сервісів США. Індонезія погодилася прибрати з тарифного класифікатора рядки для нематеріальних продуктів і призупинити вимоги до імпортних декларацій для таких передач.

Мораторій СОТ на запровадження мит для передачі електронних даних продовжується консенсусом кожні два роки з 1998 року. Вашингтон вимагає його безстрокового продовження, однак Бразилія та Індія зберігають застереження – вони хочуть мати опцію отримання доходів від іноземних техкомпаній і політичний важіль у торгових перемовинах.

ЄС у більшості сучасних угод також просуває цифрові розділи, але наполягає на сильніших запобіжниках проти антиконкурентної поведінки і суворішому захисті даних. Деякі країни ЄС запроваджували податки на цифрові послуги і це дратує Вашингтон.

Експерти вітають зобов'язання щодо вільних потоків даних, але вказують, що глобальне рішення варто зафіксувати на рівні багатосторонньої угоди. Скепсис посилюють і суперечливі сигнали зі США, зокрема риторика про можливі 100% тарифи на іноземні фільми, що суперечить духу мораторію.

Розквіт штучного інтелекту підживлює цифрову торгівлю і паралельно загострює дискусії про нацбезпеку, суверенітет даних, інтелектуальну власність і приватність. На цьому тлі США розширюють двосторонні угоди як інструмент впливу на правила гри в Африці, Латинській Америці та Південній Азії.

Раніше повідомлялось, що Трамп заявляє, що Сі погодився на однорічну торговельну угоду для уникнення ескалації.

Зустріч відбувалась після того, як США підняли тарифи на китайські товари до 145%, а Китай відповів ставкою 125% - це створило де-факто торговельне ембарго, заявляв міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, попередня домовленість може дозволити відкласти завершення перемир’я, що спливає 10 листопада.