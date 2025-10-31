Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Трамп хоче створити світову цифрову економіку без мит і податків, закріпивши лідерство США, – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп оголошує про наступний етап боротьби з наркокартелями

США закріпили в останніх торговельних угодах положення про відсутність цифрових податків і не дискримінацію американських онлайн-сервісів, просуваючи глобальну цифрову комерцію без тарифів.

Малайзія, Камбоджа і Таїланд гарантували підтримку постійного продовження мораторію СОТ на мита для електронних послуг, а з В'єтнамом досягнуто попередніх домовленостей у цьому напрямку, повідомляє Bloomberg.

Білий дім підвищує мита на товари з Азії, але в цифровій сфері вимагає вільного руху даних і відсутності зборів, що має зберегти лідерство США як експортера е-послуг і підтримати профіцит у торгівлі послугами. За даними СОТ і ООН, експорт цифрових послуг у 2024 році зріс до понад $4,77 трлн і це найшвидше зростаючий сегмент світової торгівлі.

Окремі умови укладених угод містять і внутрішні поступки з боку партнерів. Малайзія пообіцяла не запроваджувати відрахування в національні фонди для соцмереж і хмарних сервісів США. Індонезія погодилася прибрати з тарифного класифікатора рядки для нематеріальних продуктів і призупинити вимоги до імпортних декларацій для таких передач.

Мораторій СОТ на запровадження мит для передачі електронних даних продовжується консенсусом кожні два роки з 1998 року. Вашингтон вимагає його безстрокового продовження, однак Бразилія та Індія зберігають застереження – вони хочуть мати опцію отримання доходів від іноземних техкомпаній і політичний важіль у торгових перемовинах.

ЄС у більшості сучасних угод також просуває цифрові розділи, але наполягає на сильніших запобіжниках проти антиконкурентної поведінки і суворішому захисті даних. Деякі країни ЄС запроваджували податки на цифрові послуги і це дратує Вашингтон.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Експерти вітають зобов'язання щодо вільних потоків даних, але вказують, що глобальне рішення варто зафіксувати на рівні багатосторонньої угоди. Скепсис посилюють і суперечливі сигнали зі США, зокрема риторика про можливі 100% тарифи на іноземні фільми, що суперечить духу мораторію.

Розквіт штучного інтелекту підживлює цифрову торгівлю і паралельно загострює дискусії про нацбезпеку, суверенітет даних, інтелектуальну власність і приватність. На цьому тлі США розширюють двосторонні угоди як інструмент впливу на правила гри в Африці, Латинській Америці та Південній Азії.

Раніше повідомлялось, що Трамп заявляє, що Сі погодився на однорічну торговельну угоду для уникнення ескалації.

Зустріч відбувалась після того, як США підняли тарифи на китайські товари до 145%, а Китай відповів ставкою 125% - це створило де-факто торговельне ембарго, заявляв міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, попередня домовленість може дозволити відкласти завершення перемир’я, що спливає 10 листопада.

СОТ (176) мито (895) США (5206) тарифи (1403) Трамп Дональд (771) цифровізація (59)
Цифрова економіка вигідна тільки США, бо вони володіють ліцензіями на весь програмний продукт і навіть ІР адреси це власність міністерства торгівлі США. Всім іншим країнам цифрова економіка непотрібна, бо платити гроші США за кожну ліцензію кожного програмного продукта ніхто не збирається! США мають вчитись жити без мільярдів доларів роялті за один раз написану програму! Цифрова економіка можлива тільки якщо США відмовляться від диктату ліцензійних обмежень і дозволять використовувати програмні продукти безоплатно на підставі вільної ліцензії.
показати весь коментар
31.10.2025 12:41 Відповісти
Там фанат безмитний сидить у Гамериці- містер Балашов, пʼяк\ десіть!
показати весь коментар
31.10.2025 12:45 Відповісти
Щось змішали тепле з м'яким. Роялті і все що пов'язано що copyright не зміниться, це працює безвідносно від країни і ніяких змін тут не буде. Мова йде про тарифи за надання е-послуг, які накладають деякі країни на американські компанії.
показати весь коментар
31.10.2025 14:00 Відповісти
США мають вчитись жити без мільярдів доларів роялті за один раз написану програму!
Це як? За програму повинні заплатити перша сотня, а решта отримувати безкоштовно? ))
показати весь коментар
31.10.2025 14:18 Відповісти
Відсутність конкуренції це смерть.
показати весь коментар
31.10.2025 12:47 Відповісти
Нє асіліт..гигнить раніше.
показати весь коментар
31.10.2025 12:48 Відповісти
Тому Китай просуває цифровий юань, а Трамп прогинається під Китай. 😁

Бо цей сраний цифровізатор (не Зеленський) залежить від продажу реднеками сої у Китай. 😛

Хай спробує сою діджиталізувати.
показати весь коментар
31.10.2025 12:53 Відповісти
Интересно посмотре , а за счёт чего США будут финансировать оборону , государственные структуры и всё остально что финансируется с бюджета США. Налогов ведь не будет ?
показати весь коментар
31.10.2025 12:57 Відповісти
Читайте уважніше. Тампон хоче щоб митами не обкладували американські цифрові технології. А от податки за ліцензії, роялті і використання американських технологій америкоси будуть отримувати як і раніше
показати весь коментар
31.10.2025 13:02 Відповісти
Спочатку Трамп запроваджує мита всьому світу,а коли не вийшло кидається в іншу крайність - запроваджує економіку зовсім без мит...І наївно думає що США при цьому матимуть якусь першість.Він таки ті Штати доб"є,і хрєн би з ними якби там не ************ зброя,на яку ми розраховували...
показати весь коментар
31.10.2025 13:03 Відповісти
А "мєжпланєнтний, шахматний конгрес" поки провести не хоче?
показати весь коментар
31.10.2025 13:15 Відповісти
Все просто, з Нобелівською премією миру не вийшло - хоче отримати Нобелівську з економіки.
показати весь коментар
31.10.2025 13:20 Відповісти
Цифрова економіка це повна жопа, по перше тотальний контроль над багатої еліти. По друге, при найменших подіях що можуть пошкодити, чи зруйнувати світову цифрову павутину, все рухне на рівень камяного віку.
показати весь коментар
