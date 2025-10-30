Трамп заявляє, що Сі погодився на однорічну торговельну угоду для уникнення ескалації, - FT

Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Південної Кореї на саміт з президентом США Дональдом Трампом, де сторони спробують затвердити рамкову торговельну угоду або ризикувати поверненням до ескалації.

Переговори в Пусані заплановані на дві години на тлі наближення дедлайну дії перемир’я, повідомляє Financial Times.

Зустріч відбувається після того, як США підняли тарифи на китайські товари до 145%, а Китай відповів ставкою 125% - це створило де-факто торговельне ембарго, заявляв міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, попередня домовленість може дозволити відкласти завершення перемир’я, що спливає 10 листопада.

Чиновники обох країн натякали на контури потенційного пакета - Пекін погоджується на передачу контролю над TikTok в США американським інвесторам і на відновлення закупівель американської сої, а також готовий відкласти на рік запуск нової системи контролю експорту рідкоземів. Китайську делегацію очолюють керівник апарату Цай Ці, глава МЗС Ван Ї та віцепрем’єр, "економічний цар" Хе Ліфен.

У США тим часом зростають спекуляції, що Трамп може пом’якшити експортні обмеження на високопродуктивні чипи Nvidia - крок, який викликає занепокоєння в Конгресі. Аналітики застерігають, що поступки щодо передових напівпровідників можуть послабити перевагу США в обчислювальних потужностях - навіть якщо угода додасть відносинам певної стабільності, її міцність не гарантована.

Раніше повідомлялось, що Сенат США виступив за скасування тарифів Трампа проти Бразилії шляхом припинення національного надзвичайного стану, оголошеного президентом у липні.

Документ підтримали 52 сенатори, 48 проголосували проти. Тепер його передадуть до Палати представників, де республіканська більшість раніше блокувала аналогічні ініціативи.