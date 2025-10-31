SpaceX Маска пришвидшить підготовку програми висадки на Місяць у після критики NASA, – Bloomberg

SpaceX представила оновлену, "спрощену" архітектуру місячної місії, заявивши про намір скоротити строки підготовки та підвищити безпеку екіпажу на тлі критики NASA щодо темпів реалізації програми Starship.

Оновлення з’явилося менш ніж за два тижні після заяви в.о. адміністратора NASA Шона Даффі про плани відкрити контракт SpaceX для конкуренції і допустити пропозиції інших претендентів на участь у програмі розробки місячного посадкового модуля, повідомляє Bloomberg.

Підставою для критики стали затримки у випробуваннях, оскільки дві ракети вибухнули під час польотів, ще один інцидент стався на стенді, а ключова технологія дозаправки на орбіті досі не продемонстрована.

Контракт SpaceX з NASA на створення Starship HLS перевищує $4 млрд і передбачає доставку астронавтів на поверхню Місяця та повернення на орбіту. На тлі тиску Маск різко розкритикував Даффі у соцмережах і закликав до його відставки.

Компанія наполягає, що Starship залишається найшвидшим шляхом повернення людей на Місяць і ключовим елементом програми Artemis ІІІ, яка має на меті забезпечити постійну присутність людей на супутнику Землі. У SpaceX запевнили, що інженери вже працюють над кабіною екіпажу як базовим елементом подальших випробувань.

Artemis III покликана повернути людей на Місяць до кінця десятиліття, однак затримки з боку підрядників, зокрема SpaceX і Blue Origin, ставлять під сумнів виконання плану до 2028 року. У SpaceX визнають: реалізація "швидшого" рішення залежить від успішності найближчих тестів Starship, а наступний запуск стане показовим для всієї програми.

