Зарплати для робітничих професій в Україні зросли до 60 тисяч, – дослідження

Середні зарплати робітничих спеціальностей в Україні суттєво зросли з 2022 року на тлі стійкого дефіциту кадрів.

Найвищі оклади наразі пропонують штукатурам, фасадникам та мулярам, повідомляє ЕП із посиланням на дані дослідження, проведеного "OLX Робота" та Європейською Бізнес Асоціацією.

Опитування свідчить, що 63% роботодавців повідомляють про нестачу майстрів, що безпосередньо підштовхує оплати вгору.

У 2022-2025 роках заробітки більшості робітничих спеціальностей зросли щонайменше на 50-100%, подекуди утричі: мулярам пропонують у середньому 50 тис. грн на місяць, порівняно із 15 тис. у 2022 році, штукатурам – 60 тис. грн (22,5 тис. у 2022-му), сантехнікам – 40 тис. грн (15 тис. у 2022 році).

Зарплата малярів піднялася до 38,5 тис. грн, плиточників – до 42,5 тис. грн, фасадників – до 52,5 тис. грн, виконроби утримують близько 45 тис. грн.

Найскромніша динаміка зарплат у різноробочих, де середня оплата зросла з 12,5 тис. грн у 2022 році до 22,5 тис. грн у 2025-му, водночас навіть тут додалось понад 20% за останній рік. У 2024-2025 темпи підвищення сповільнилися, але тренд зберігається – найпомітніше зросли зарплати сантехніків (+30%), малярів (+23%) і різноробочих (+22%).

Аналітики пояснюють зростання інфляцією, частковим відновленням будівництва та браком кваліфікованих кадрів. Попит на робітничі професії, за їхніми оцінками, залишатиметься високим, а конкуренція між роботодавцями й надалі підтримуватиме зростання зарплат.

Раніше повідомлялось, що середньомісячна зарплата штатних працівників в Україні за вересень цього року збільшилася на 2,7% порівняно з серпнем і становила 26 623 грн.

Водночас за даними Держстату, також зросла загальна заборгованість із виплати заробітної плати в вересні на 4,9% по відношенню до попереднього місяця і на 1 жовтня 2025 року склала 3,69 млрд грн.