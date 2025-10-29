Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні зросла середня зарплата. Хто отримує найбільше?

Середньомісячна зарплата штатних працівників в Україні за вересень цього року збільшилася на 2,7% порівняно з серпнем і становила 26 623 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, у вересні 2025 року середньомісячна заробітна плата в наступних галузях:

  • у сфері освіти зросла на 17,1% – до 16 901 грн,
  • на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби – на 6,7%, до 27 793 грн,
  • в будівництві – на 6,3%, до 24 456 грн,
  • у сфері мистецтва, спорту та розваг – на 4,4%, до 19 319 грн,
  • у професійній, науковій і технічній діяльності – на 3,7%, до 35 166 грн,
  • у промисловості – на 3,5%, до 29 954 грн,
  • на підприємствах водного транспорту – на 2,9%, до 25 601 грн,
  • у сільському господарстві – на 2,4%, до 25 727 грн,
  • у сферах надання інших видів послуг – на 2%, до 29 577 грн,
  • адміністративного обслуговування – на 2%, до 20 490 грн,
  • у оптовій та роздрібній торгівлі – на 0,4%, до 31 266 грн.

Одночасно зафіксовано зниження зарплати:

  • у сфері держуправління та оборони – на 6,4%, до 32 871 грн,
  • у фінансовій та страховій діяльності – на 3%, до 50 706 грн,
  • у сфері охорони здоров'я – на 1,6%, до 18 373 грн,
  • інформації та телекомунікацій – на 1,4%, до 64 330,
  • на підприємствах авіаційного транспорту – на 1%, до 57 028 грн,
  • у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – на 1%, до 18 807 грн,
  • у сфері операцій із нерухомістю – на 0,2%, до 23 011 грн.

За даними Держстату, загальна заборгованість із виплати заробітної плати в вересні зросла на 4,9% по відношенню до попереднього місяця і на 1 жовтня 2025 року склала 3,69 млрд грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше в Рахунковій палаті повідомили, що середньомісячна заробітна плата державних службовців у 2024 році зросла на 43%, проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.

До того стало відомо, що в Україні зарплата вчителя наразі складає 60-70% від середньої зарплати по країні. При цьому в країнах Європи цей показник становить 100-110%.

якою ж тільки фігнею займається Державна служба статистики
29.10.2025 15:54 Відповісти
ви поцікавтеся скільки вони за це отримують....ще і з преміями за переробляння...
29.10.2025 15:56 Відповісти
чинуші та держслужбовці??та їхні свинособаки з обслуговуючих органів???....
29.10.2025 15:54 Відповісти
Кому потрібен цей звіздьож?
29.10.2025 15:59 Відповісти
А як може зростати зарплата в Україні, коли ціни кожного дня ростуть мов гриби після дощу, в зарплати стоять на місці?
29.10.2025 16:11 Відповісти
а нехай порахують скільки працюючих отримуют мінімалку.
29.10.2025 17:08 Відповісти
Госчиновники получают больше на 43%, у которых средняя зарплата выросла до 53 000 грн.!!! Остальные бизнесмены сосут лапу!!!
29.10.2025 17:11 Відповісти

