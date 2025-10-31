Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Турецька компанія з продажу взуття закриває магазини в Україні. Раніше з України пішла інша турецька мережа, залишившись у Росії

Турецька компанія з продажу взуття закриває магазини в Україні

Турецька компанія з продажу взуття FLO закриває магазини в Україні, хоча раніше планувала цього року відкрити 50 торгових точок. Так, станом на жовтень 2025 року в Україні працює лише магазин – у ТРЦ Fontan Sky в Одесі.

Як пише NV, наприкінці квітня цього року закрився магазин FLO у київському ТРЦ Respublika Park. Договори з турецьким рітейлером у ТРЦ Forum Lviv і Nikolsky у Харкові розірвала й Budhouse Group, передає LIGA.net.

Операційний директор Budhouse Group Максим Гаврюшин розповів, що товарообіг магазинів FLO у ТРЦ Forum Lviv та Nikolsky в Харкові був у 4-5 разів менший за очікуваний і це не дозволяло сплачувати встановлену орендну плату.

Представник FLO Ukraine зі свого боку повідомив, що мережа FLO в Україні "оптимізується", а закриваються тільки збиткові магазини. Компанія також продовжує шукати працівників у магазини Reebok у Києві.

Найбільший турецький ритейлер взуття FLO вийшов на український ринок у кінці 2020 року, відкривши магазин у львівському ТРЦ Forum Lviv. Компанія продає в Україні чоловіче, жіноче та дитяче взуття власних торгових марок (Lumberjack, Reno, Polaris), а також бренди, на які має ліцензію, зокрема Reebok.

У 2021-2024 роках FLO в Україні мав мережу із щонайменше 10 магазинів у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові та Сумах.

До 2023 року FLO Group планувала збільшити обсяг продажів за кордоном до $300 млн. Для цього компанія збиралася відкрити понад 300 магазинів у 47 країнах світу. На жовтень 2025 року продовжують працювати близько 800 магазинів у 25 країнах світу, включно з Росією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що турецька мережа магазинів товарів для дому та декору English Home вирішила припинити роботу в Україні, проте продоажила працювати в Росії.

закриття (139) магазин (334) одяг (112) торгівля (1016) Туреччина (1141)
Не дай Бог, щоб настав той день, коли я почну носити турецьке взуття...
31.10.2025 16:47
Попутного вітру, і без повернення.
31.10.2025 16:37
Не дали кому треба хабаря мабуть чи хабар надто великий затребували - більший ніж у рашці, тому від нас ідуть.
31.10.2025 16:27
100%.
Ніяк не пов'язано з відтоком працездатного та платоспроможного населення з країни.
31.10.2025 16:34
Цих торгашів як собак нерізаних розвелось. Всі пабліки в тирнеті засрали своїми кросівками.
31.10.2025 16:39
Попутного вітру, і без повернення.
31.10.2025 16:37
Не дай Бог, щоб настав той день, коли я почну носити турецьке взуття...
31.10.2025 16:47
Якшо позакривали тільки магазини, а не виробничтво, то попутного вітру в горбату спину... хоча звичайно симптом не дуже хороший, але перефразовуючи Марію Антуанету, "якшо нема турецького гівна взуття, тоді носіть носіть нормальне"
31.10.2025 16:53
Тобто закрили свої будки на 7 км в Одесі? Де ще їх шмаття продавати?
31.10.2025 16:58
Добра новина - не треба в країні турецьке лайно та підробка под Reebok.
31.10.2025 17:05
Треба сказати, турецьке взуття так-собі за якістю, може тому його не дуже і купують.
31.10.2025 17:16
Я з подивом узнав, що в Ураїні повно якісного свого взуття!
31.10.2025 17:28
я й не підозрював про існування цієї компанії. і не тільки в одесі а й у світі
31.10.2025 17:37

