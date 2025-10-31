Турецька компанія з продажу взуття закриває магазини в Україні. Раніше з України пішла інша турецька мережа, залишившись у Росії

Турецька компанія з продажу взуття FLO закриває магазини в Україні, хоча раніше планувала цього року відкрити 50 торгових точок. Так, станом на жовтень 2025 року в Україні працює лише магазин – у ТРЦ Fontan Sky в Одесі.

Як пише NV, наприкінці квітня цього року закрився магазин FLO у київському ТРЦ Respublika Park. Договори з турецьким рітейлером у ТРЦ Forum Lviv і Nikolsky у Харкові розірвала й Budhouse Group, передає LIGA.net.

Операційний директор Budhouse Group Максим Гаврюшин розповів, що товарообіг магазинів FLO у ТРЦ Forum Lviv та Nikolsky в Харкові був у 4-5 разів менший за очікуваний і це не дозволяло сплачувати встановлену орендну плату.

Представник FLO Ukraine зі свого боку повідомив, що мережа FLO в Україні "оптимізується", а закриваються тільки збиткові магазини. Компанія також продовжує шукати працівників у магазини Reebok у Києві.

Найбільший турецький ритейлер взуття FLO вийшов на український ринок у кінці 2020 року, відкривши магазин у львівському ТРЦ Forum Lviv. Компанія продає в Україні чоловіче, жіноче та дитяче взуття власних торгових марок (Lumberjack, Reno, Polaris), а також бренди, на які має ліцензію, зокрема Reebok. У 2021-2024 роках FLO в Україні мав мережу із щонайменше 10 магазинів у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові та Сумах.

До 2023 року FLO Group планувала збільшити обсяг продажів за кордоном до $300 млн. Для цього компанія збиралася відкрити понад 300 магазинів у 47 країнах світу. На жовтень 2025 року продовжують працювати близько 800 магазинів у 25 країнах світу, включно з Росією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що турецька мережа магазинів товарів для дому та декору English Home вирішила припинити роботу в Україні, проте продоажила працювати в Росії.