Експорт ІТ-послуг з України у вересні зріс до максимуму за останні пів року. Де найбільші замовники?

Експорт українських IT-послуг у вересні приніс економіці $557 мільйонів, це на 3,1% або на $17 мільйонів більше, порівняно із серпнем.

Водночас ці показники на 7,3% або ж $38 мільйонів більші, порівняно з вереснем 2024 року, повідомляє "Львівський ІТ Кластер" із посиланням на дані Національного банку (НБУ).

Загалом за перші 9 місяців поточного року валютний виторг від експорту ІТ-послуг становив $4,9 мільярда. Це на 1,8% або на $84 мільйони більше, порівняно із аналогічним періодом 2024 року.

До десятки країн, які принесли найбільше виторгу від експорту ІТ-послуг, традиційно увійшли США, Мальта Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Польща, Швейцарія, Німеччина, Естонія, ОАЕ. Загалом ці 10 країн забезпечили $3,89 мільярда, або ж 80% обсягів експортної виручки за IT-послуги за перші три квартали 2025 року.

5 країн, до яких ІТ-експорт зріс, порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

Фінляндія: +56,1% ($6,9 млн);

Латвія: +45,9% ($3,3 млн);

Гонконг: +35,7% ($10,4 млн);

Естонія: +29,9% ($35,7 млн);

Люксембург: + 28,7% ($2,5 млн).

За словами CEO "Львівського ІТ Кластера" Степана Веселовського, у разі негативного сценарію падіння обсягів експорту ІТ-послуг могло б скласти близько 1% до кінця року. Проте останні результати дозволяють очікувати на кращі показники.

"У вересні ми зафіксували позитивний сигнал для галузі – другий найкращий результат після квітня цього року. Ба більше, третій квартал став найуспішнішим у 2025 році. Востаннє ми спостерігали таку динаміку ще у 2021 році, адже від початку повномасштабного вторгнення треті квартали були найменш успішними", – зауважив Веселовський.

Він припустив, що за умови відсутності серйозних потрясінь, експорт ІТ-послуг за песимістичного сценарію може залишитись на рівні 2024 року або ж збільшитися на 0,5-1,5%.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.