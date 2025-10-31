Закон про "інвестнянь" від Зеленського запрацював: Кабмін уклав угоду про пільги для будівництва заводу на Черкащині

Уряд уклав спеціальний інвестиційний договір з ТОВ "Фіднова Центр", яке будує комплекс із переробки відходів тваринництва на Черкащині.

Угоду підписали сьогодні, 31 жовтня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Згідно із повідомленням, "Фіднова Центр" реалізує інвестиційний проєкт із реконструкції нежитлових будівель на земельній ділянці площею 10,1 га у Звенигородському районі. Тут планують створити комплекс із переробки відходів тваринництва для виготовлення високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів.

На підприємстві планують створити понад 80 нових робочих місць, а обсяг інвестицій для реалізації проєкту оцінюється у 649,7 млн грн (14,4 млн євро).

Укладений з компанією договір передбачає, що держава надасть їх підтримку в обсязі 172 млн грн шляхом:

звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання;

звільнення від ПДВ на імпорт устаткування та комплектуючих;

звільнення від податку на прибуток підприємства;

компенсацію витрат на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури – автошляхів, мереж зв’язку, електро-, газо-, водо- та теплопостачання.

У жовтні на Черкащині відбулася церемонія закладання першого каменю заводу. "Фіднова Центр" реалізує проєкт спільно з інвестиційною компанією EFI Group підприємця Ігоря Ліскі. Йому належить 63% у капіталі "Фіднова Центр", свідчать дані YouControl.

Як повідомлялося, на початку жовтня новою виконавчою директоркою державної установи "Офіс із залучення та підтримки іноземних інвестицій" (UkraineInvest) призначили Марину Хлистун.

UkraineInvest займається супроводженням інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, які мають право на низку пільг згідно із ініційованим президентом Володимиром Зеленським так званим "законом про інвестнянь".

Наразі у межах цього закону укладено чотири інвестиційні угоди.

перший договір наприкінці минулого року уклали між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту;

другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель;

третій та четвертий договори у червні 2025 року уклали з ТОВ "СлавСкі" і ТОВ "Рожанка парк" власника мережі АЗС "ОККО" Віталія Антонова, які планують будівництво гірського курорту GORO Mountain Resort.

Нагадаємо, державна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає компенсацію до 30% капітальних інвестицій для проектів вартістю від 12 мільйонів євро через ряд форм державної підтримки.