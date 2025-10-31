"ПриватБанк" розглядає проєкти кредитування бізнесу на понад 20 мільярдів, у тому числі – в оборонці

Державний "ПриватБанк" наразі розглядає кредитні заявки від корпоративних клієнтів на загальну суму понад 20 мільярдів гривень.

Про це член правління "ПриватБанку" Євген Заіграєв розповів під час форуму Forbes Banker, інформує пресслужба фінустанови.

За його словами, йдеться про десятки проєктів на різній стадії підготовки, зокрема й проєкти в оборонній сфері.

Він зауважив, що лише за цей рік "ПриватБанк" прокредитував кілька десятків клієнтів та збільшив свій портфель корпоративних кредитів більш ніж утричі: з 3,8 млрд грн у 2024 році до 10,2 млрд грн за дев’ять місяців 2025 року. Нині, з урахуванням проєктів, які перебувають у роботі на різних стадіях, інтерес до кредитування від корпоративних клієнтів сягає 20 млрд грн.

"Ми ухвалили рішення, що після 10 років перерви маємо повернутися до кредитування корпоративних клієнтів. Наші переваги – високий ризик-апетит, значний капітал, велика ліквідність, яку ми хочемо спрямовувати на підтримку економіки, створення доданої вартості та підтримку тих галузей, які у час війни найбільше потерпають і потребують допомоги", – зазначив Заіграєв.

Він додав, що ще одна перевага "ПриватБанку" – висока якість портфеля та низький рівень прострочених кредитів.

"Маємо якісні моделі та підходи до роботи з клієнтами, щоб тримати кредитний ризик на дуже низькому рівні. Клієнти це бачать і дедалі активніше розглядають нас як довгострокового партнера", – зауважив член правління банку.

Він додав, що загалом з початку 2025 року "ПриватБанк" збільшив кредитування українського бізнесу та корпоративних клієнтів до 50 млрд грн і готовий активно фінансувати проєкти розвитку компаній з усіх секторів економіки.

"Ми часто чуємо, що бізнесу не вистачає фінансування. А з іншого боку, ми шукаємо позичальників, у яких є ідеї і які спроможні реалізувати цікаві проєкти. Нам цікаві проєкти у сфері агро – вирощування, переробка, агрофуд тощо. Другий сегмент – рітейл у всіх його проявах: DIY, паливний, харчовий і нехарчовий, а також медичний сегмент – косметика, аптеки, дистрибуція тощо. Третій сегмент – виробники, тобто виробничі компанії. Також розглядаємо енергетику, зокрема відновлювальну, і оборонну галузь, зокрема це можуть бути й державні компанії. Якщо взяти топ-5 компаній з цих сегментів, то дві-три з них будуть нашими клієнтами", – розповів Заіграєв.

Як повідомлялося, за даними НБУ, державний "ПриватБанк" у другому кварталі 2025 року став лідером за темпами приросту кредитного портфеля серед усіх українських банків.