Мер Вишневого від "Слуги народу" Діков витратить додаткові 85 мільйонів на дорогі вікна і скляні перегородки для нового офісу міськради
Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 24 жовтня без торгів замовило консорціуму "Будівельно проектний консорціум" додаткові роботи з реконструкції будівлі для розміщення мерії вартістю 84,96 мільйона гривень.
З урахуванням укладеного у січні основного контракту на 184 млн грн, загальна вартість реконструкції будівлі сягне 269 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Це вже третя спроба влади міста замовити реконструкцію колишнього кінотеатру по вул. Святошинська, 11, у новий чотириповерховий офіс міськради під час повномасштабної війни.
Так, у 2023 році КП "Головне управління комунального господарства" замовило ТОВ "Максима Буд" реконструкцію цього кінотеатру за 193 млн грн. Його мали перетворити на чотириповерхову громадську будівлю з індустріальним опорядженням фасадними і світлопрозорими панелями. У будівлі мали обладнати укриття на 250 осіб, центр надання адміністративних послуг, кабінети органів місцевого самоврядування, сесійний зал міськади Вишневого і музей-виставкову залу. Але після розголосу ту угоду розірвали за згодою сторін без оплати.
У 2024 році тендер провели повторно, знизивши очікувану суму на 7 млн грн – зі 193 млн грн до 186 млн грн. Тоді підряд отримало ТОВ "Нідком", але невдовзі договір розірвали без оплати за згодою сторін без пояснень.
У січні 2025 року підряд вартістю 184 млн грн отримав "Будівельно проектний консорціум". На зменшення договірної ціни вплинула заміна типу вікон з дорожчих алюмінієвих на дешевші металопластикові, що дозволило здешевити проєкт на 17 мільйонів гривень.
Однак тепер влада Вишневого вирішила повернути дорогі алюмінієві вікна за завищеними цінами, зазначає видання, а й додати різні елементи внутрішнього оздоблення свого нового офісу зі скла.
Зокрема, нова угода передбачає додаткові витрати у сумі 9,94 млн грн на віконні блоки з алюмінієвим профілем по 23 488 грн за квадратний метр, хоча у продажу їх можна знайти на 38-80% дешевше.
Крім того, додаткові 17,43 млн грн витратять на скляне огородження атріуму на підлогових склотримачах із загартованого скла 10 мм та фурнітури з нержавіючої матової сталі по 7 380 грн за кв. м. Цін на цей матеріал у відкритих джерелах знайти не вдалося.
Також у кошторисі врахували алюмінієві офісні перегородки з "холодного" профілю із загартованим склом по 28 870 грн за кв. м, підвіконня Werzalit по 4 333 грн за метр та роботу дизель генератора (25 000 кВт-год) по 38 грн за кВт-год.
Директором КП "Головне управління комунального господарства" є Руслан Лисенко. Мером Вишневого є Ілля Діков ("Слуга народу").
Київський "Будівельно проектний консорціум" на чолі з Іриною Восколович створений у листопаді 2024 року. Його учасниками є чотири компанії:
київське ТОВ "БК "Оріон Білд" (82%) Ірини Восколович з села Малютянка на Київщині;
вишневське ТОВ "ПМК "Світ Лайн" (6%) та київське ТОВ "Інженерно монтажна компанія "Світ-Лайн" (6%) В’ячеслава Петрова з Києва;
київське ТОВ "АМК Інжиніринг" (6%) Костянтина Чернишова з Києва.
За рік існування консорціум отримав два державних підряди на 269,27 млн грн виключно від нинішнього замовника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
витратить додаткові 85 мільйонів на дорогі вина.
очикуваливід Слуги *****?
Ціікаво, хто ж замовляє ті опитування?
Знайома тема ще з 2016.