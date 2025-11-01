Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мер Вишневого від "Слуги народу" Діков витратить додаткові 85 мільйонів на дорогі вікна і скляні перегородки для нового офісу міськради

Реконструкція кінотеатру під офіс міськради Вишневого подорожчала на 85 мільйонів

Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 24 жовтня без торгів замовило консорціуму "Будівельно проектний консорціум" додаткові роботи з реконструкції будівлі для розміщення мерії вартістю 84,96 мільйона гривень.

З урахуванням укладеного у січні основного контракту на 184 млн грн, загальна вартість реконструкції будівлі сягне 269 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Це вже третя спроба влади міста замовити реконструкцію колишнього кінотеатру по вул. Святошинська, 11, у новий чотириповерховий офіс міськради під час повномасштабної війни.

Так, у 2023 році КП "Головне управління комунального господарства" замовило ТОВ "Максима Буд" реконструкцію цього кінотеатру за 193 млн грн. Його мали перетворити на чотириповерхову громадську будівлю з індустріальним опорядженням фасадними і світлопрозорими панелями. У будівлі мали обладнати укриття на 250 осіб, центр надання адміністративних послуг, кабінети органів місцевого самоврядування, сесійний зал міськади Вишневого і музей-виставкову залу. Але після розголосу ту угоду розірвали за згодою сторін без оплати.

У 2024 році тендер провели повторно, знизивши очікувану суму на 7 млн грн – зі 193 млн грн до 186 млн грн. Тоді підряд отримало ТОВ "Нідком", але невдовзі договір розірвали без оплати за згодою сторін без пояснень.

У січні 2025 року підряд вартістю 184 млн грн отримав "Будівельно проектний консорціум". На зменшення договірної ціни вплинула заміна типу вікон з дорожчих алюмінієвих на дешевші металопластикові, що дозволило здешевити проєкт на 17 мільйонів гривень.

Однак тепер влада Вишневого вирішила повернути дорогі алюмінієві вікна за завищеними цінами, зазначає видання, а й додати різні елементи внутрішнього оздоблення свого нового офісу зі скла.

Зокрема, нова угода передбачає додаткові витрати у сумі 9,94 млн грн на віконні блоки з алюмінієвим профілем по 23 488 грн за квадратний метр, хоча у продажу їх можна знайти на 38-80% дешевше.

Крім того, додаткові 17,43 млн грн витратять на скляне огородження атріуму на підлогових склотримачах із загартованого скла 10 мм та фурнітури з нержавіючої матової сталі по 7 380 грн за кв. м. Цін на цей матеріал у відкритих джерелах знайти не вдалося.

Також у кошторисі врахували алюмінієві офісні перегородки з "холодного" профілю із загартованим склом по 28 870 грн за кв. м, підвіконня Werzalit по 4 333 грн за метр та роботу дизель генератора (25 000 кВт-год) по 38 грн за кВт-год.

Читайте також: Влада Вишневого витратить 42 мільйони на новий спортмайданчик за "довоєнною" програмою Зеленського

Директором КП "Головне управління комунального господарства" є Руслан Лисенко. Мером Вишневого є Ілля Діков ("Слуга народу").

Київський "Будівельно проектний консорціум" на чолі з Іриною Восколович створений у листопаді 2024 року. Його учасниками є чотири компанії:

київське ТОВ "БК "Оріон Білд" (82%) Ірини Восколович з села Малютянка на Київщині;

вишневське ТОВ "ПМК "Світ Лайн" (6%) та київське ТОВ "Інженерно монтажна компанія "Світ-Лайн" (6%) В’ячеслава Петрова з Києва;

київське ТОВ "АМК Інжиніринг" (6%) Костянтина Чернишова з Києва.

За рік існування консорціум отримав два державних підряди на 269,27 млн грн виключно від нинішнього замовника.

Вишневе (9) Київська область (302) реконструкція (259) тендер (2259) Prozorro (1835) Бучанський район (8)
Правильно, правильно держава продовжує ремонтувати міськради, відкривати нові будинки правосуддя, збільшувати зарплати чиновникам, суддям, депутатам, ремонтувати дороги, садити дерева, засаджувати все квіточками на зиму. А може вже пора владі перестати страдати херньою і кинути всі кошти на озброєння для ЗСУ
показати весь коментар
01.11.2025 13:34 Відповісти
Спецпідрозділ СБУ вже мчить на адресу цього дікова? Чи все як завжди...Кум свата брата продюсера 95 кварталу? "Діков"..Ну це ж пи₴дець. Далі тільки залишається на лобі написати-"Я кацап".
показати весь коментар
01.11.2025 13:39 Відповісти
Він шо - страх загубив? - ловлять?
показати весь коментар
01.11.2025 13:39 Відповісти
Дійсно, нащо на ці гроші купити дрони військовим, краще купити вікна. Коли за цей саботаж почнуть розстрілювати?
показати весь коментар
01.11.2025 13:40 Відповісти
В нас смертна кара заборонена. Ще при Кучмі начебто припинили/відмінил и, щоб до Ради Європи вступити..нажаль..
показати весь коментар
01.11.2025 13:52 Відповісти
а, я прочитав:
витратить додаткові 85 мільйонів на дорогі вина.
показати весь коментар
01.11.2025 13:45 Відповісти
красіво же.
показати весь коментар
01.11.2025 13:53 Відповісти
Скляні перегородки мене вбили..колись собі поставила тоновоні з бронезахистом вікна..зараз не нарадуюсь, бо стрьом при обстрілах..а вони скло в офісі, замість бункеру..
показати весь коментар
01.11.2025 13:56 Відповісти
А кули ви очикували від Слуги *****?
показати весь коментар
01.11.2025 13:54 Відповісти
СоціоЛОХи вже не ототожнюють партію "Слуга наріту" зі світлим образом Боневтіка найвеличнішого. В опитуванні вона звучить, як якасть гіпотетично- теоретична "партія Зеленськаго". Хоча, партія "Європейська солідарність" в опитуванні присутня.
Ціікаво, хто ж замовляє ті опитування?
показати весь коментар
01.11.2025 14:09 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2025 14:00 Відповісти
Джерело: https://censor.net/n3582755
Знайома тема ще з 2016.
показати весь коментар
01.11.2025 14:02 Відповісти
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
показати весь коментар
01.11.2025 14:07 Відповісти
Наказание за «красиво жить не запретишь …» в Украине не существует, таких не наказывают и к сожалению не садят …
показати весь коментар
01.11.2025 14:08 Відповісти

