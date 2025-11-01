Мер Вишневого від "Слуги народу" Діков витратить додаткові 85 мільйонів на дорогі вікна і скляні перегородки для нового офісу міськради

Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 24 жовтня без торгів замовило консорціуму "Будівельно проектний консорціум" додаткові роботи з реконструкції будівлі для розміщення мерії вартістю 84,96 мільйона гривень.

З урахуванням укладеного у січні основного контракту на 184 млн грн, загальна вартість реконструкції будівлі сягне 269 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Це вже третя спроба влади міста замовити реконструкцію колишнього кінотеатру по вул. Святошинська, 11, у новий чотириповерховий офіс міськради під час повномасштабної війни.

Так, у 2023 році КП "Головне управління комунального господарства" замовило ТОВ "Максима Буд" реконструкцію цього кінотеатру за 193 млн грн. Його мали перетворити на чотириповерхову громадську будівлю з індустріальним опорядженням фасадними і світлопрозорими панелями. У будівлі мали обладнати укриття на 250 осіб, центр надання адміністративних послуг, кабінети органів місцевого самоврядування, сесійний зал міськади Вишневого і музей-виставкову залу. Але після розголосу ту угоду розірвали за згодою сторін без оплати.

У 2024 році тендер провели повторно, знизивши очікувану суму на 7 млн грн – зі 193 млн грн до 186 млн грн. Тоді підряд отримало ТОВ "Нідком", але невдовзі договір розірвали без оплати за згодою сторін без пояснень.

У січні 2025 року підряд вартістю 184 млн грн отримав "Будівельно проектний консорціум". На зменшення договірної ціни вплинула заміна типу вікон з дорожчих алюмінієвих на дешевші металопластикові, що дозволило здешевити проєкт на 17 мільйонів гривень.

Однак тепер влада Вишневого вирішила повернути дорогі алюмінієві вікна за завищеними цінами, зазначає видання, а й додати різні елементи внутрішнього оздоблення свого нового офісу зі скла.

Зокрема, нова угода передбачає додаткові витрати у сумі 9,94 млн грн на віконні блоки з алюмінієвим профілем по 23 488 грн за квадратний метр, хоча у продажу їх можна знайти на 38-80% дешевше.

Крім того, додаткові 17,43 млн грн витратять на скляне огородження атріуму на підлогових склотримачах із загартованого скла 10 мм та фурнітури з нержавіючої матової сталі по 7 380 грн за кв. м. Цін на цей матеріал у відкритих джерелах знайти не вдалося.

Також у кошторисі врахували алюмінієві офісні перегородки з "холодного" профілю із загартованим склом по 28 870 грн за кв. м, підвіконня Werzalit по 4 333 грн за метр та роботу дизель генератора (25 000 кВт-год) по 38 грн за кВт-год.

Директором КП "Головне управління комунального господарства" є Руслан Лисенко. Мером Вишневого є Ілля Діков ("Слуга народу").

Київський "Будівельно проектний консорціум" на чолі з Іриною Восколович створений у листопаді 2024 року. Його учасниками є чотири компанії:

київське ТОВ "БК "Оріон Білд" (82%) Ірини Восколович з села Малютянка на Київщині;

вишневське ТОВ "ПМК "Світ Лайн" (6%) та київське ТОВ "Інженерно монтажна компанія "Світ-Лайн" (6%) В’ячеслава Петрова з Києва;

київське ТОВ "АМК Інжиніринг" (6%) Костянтина Чернишова з Києва.

За рік існування консорціум отримав два державних підряди на 269,27 млн грн виключно від нинішнього замовника.