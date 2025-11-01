Суд арештував рахунки "Тедіс Україна" у справі про штраф АМКУ на 550 мільйонів

Суд наклав арешт на рахунки ТОВ "Тедіс Україна" у межах суми 548 мільйонів гривень у справі про накладений Антимонопольним комітетом (АМКУ) штраф.

Таке рішення Південно-західний апеляційний господарський суд ухвалив 28 жовтня, повідомляє пресслужба АМКУ.

Рішення ухвалено у справі про стягнення з "Тедіс Україна" накладеного ще у 2016 році штрафу. Тоді АМКУ оштрафував компанію на 431 млн грн за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку дистрибуції цигарок з 2013 року до вересня 2015 року включно.

Цей штраф компанія сплатила у 2017-2020 роках, однак згодом суди цей штраф скасували, а кошти повернули.

Втім, накладені АМКУ додаткові зобов’язання "Тедіс" не виконав, тому у березні 2021 року Комітет у рамках нової справи оштрафував компанію на 274,2 млн грн, а згодом нарахував їй пеню на таку ж суму.

Компанія кілька років оскаржувала ці рішення в судах, поки у серпні 2023 року Верховний Суд відмовив "Тедіс Україна" у задоволенні касаційної скарги.

Тому у вересні 2023 року Антимонопольний комітет звернувся до Госпсуду Одеської області з позовом про стягнення штрафу та пені, який у вересні 2025 року позов задовольнив.

Наразі "Тедіс Україна" оскаржило це рішення суду його в апеляційному порядку. Своєю чергою АМКУ подав заяву про накладання арешту на рахунки ТОВ "Тедіс Україна" на загальну суму 548 млн грн і 28 жовтня Південно-західний апеляційний господарський суд її задовольнив.

Як повідомлялося, компанію "Тедіс Україна" пов'язували з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом і Алексом Боруховичем (раніше його звали Олександр Грановський).

У серпні 2023 року Кауфман отримав підозру у справі щодо заволодіння майном комунального Одеського аеропорту та 2,5 млрд грн доходу від його роботи. Завдяки угоді з прокурорами всі семеро підозрюваних у цій справі уникли тюрми, але зобов’язалися повністю відшкодувати завдану шкоду на загальну суму понад 1 млрд грн.

Крім того, у грудні 2022 року детективи НАБУ повідомляли Кауфману і Боруховичу про підозру у справі про створення злочинної організації в Одесі, що спеціалізувалася на корупційних схемах з комунальним майном та землею.