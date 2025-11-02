"Пакунок школяра": Бюджет програми використали на 78%

Програму "Пакунок школяра" на сьогодні профінансовано вже для понад 188 тис. сімей першокласників, а в новій хвилі виплат підтримку отримали майже 20 тис.

Як зазначили в Міністерстві соціальної політики, це означає, що 78% бюджету програми вже виконано.

"Загалом родини вже подали 238 тис. заяв – це майже 94% від запланованої кількості. Більшість обирає онлайн: через "Дію" подали 203 тис. заяв, а понад 35 тис. звернулися до сервісних центрів Пенсійного фонду України", – розповіли в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, уряд з 18 серпня запустив програму "Пакунок школяра" – одноразову виплату 5 000 грн для підготовки дитини до 1 класу. Оформити її можна через застосунок "Дія", а отримані кошти дозволено витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття.

Оформити "Пакунок школяра" можна до 15 листопада 2025 року – саме до цього часу батьки або інші законні представники першокласників можуть подати заяву. Отримані кошти можна витратити протягом 180 днів.

У вересні Кабінет Міністрів дозволив витрачати отримані за програмою "Пакунок школяра" кошти на придбання книжок.