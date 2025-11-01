Санкції не працюють: Експорт російського газу морем у жовтні рекордно зріс, – Reuters

За січень-жовтень експорт російського скрапленого природного газу (СПГ, LNG) зменшився лише на 3,4% – до 25,2 млн тонн, а у жовтні його обсяги зросли одразу на 21% – до рекордних 3,4 млн тонн на тлі початку відвантажень з підсанкційного проєкту "Arctic LNG 2".

Санкції США проти нового проєкту обмежили доступ до флоту для транспортування російського СПГ на світові ринки, однак РФ наростила відвантаження в Азію, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Китай наприкінці серпня отримав перший вантаж із "Arctic LNG 2", відтоді 13 танкерів розвантажилися на терміналі Beihai. Натомість постачання російського СПГ до ЄС за 10 місяців впало на 17,9% – до 11 млн тонн, а в жовтні скоротилися ще на 21% – до 0,79 млн тонн.

Інший російський завод – "Ямал СПГ" – збільшив відвантаження у жовтні на 8% у річному обчисленні – до 1,76 млн тонн, але з початку року експорт із проєкту зменшився на 6% – до 15,2 млн тонн. Орієнтований на Азію проєкт "Сахалін-2" у жовтні збільшив постачання на 10% – до 0,98 млн тонн.

Раніше повідомлялось, що на світовий ринок СПГ чекає зміна правил завдяки значному збільшенню пропозиції.

За словами директора Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля, баланс зсувається від ринку продавця до ринку покупця, що результаті тисне на ціни, що особливо важливо для імпортерів в Азії.