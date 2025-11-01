В Україні відновлюють тестування електронних товарно-транспортних накладних. Для чого це потрібно?

З понеділка, 3 листопада, розпочнеться прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування Системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).

Це дозволить таким операторам надавали послуги для бізнесу з формування та використання електронних ТТН, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Очікується, що вже з грудня бізнес зможе використовувати е-ТТН від операторів, що до того часу будуть підключені до Системи.

Технічним адміністратором Системи е-ТТН визначено держпідприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки".

"Паралельно з цим, команда Мінрозвитку, Укртрансбезпеки та технічного адміністратора проводять синхронізацію систем, щоб інспектори "Укртрансбезпеки" вже у грудні могли повноцінно перевіряти електронні ТТН без потреби мати на борту вантажівки паперові версії ТТН. Тобто йдеться про те, що електронна ТТН матиме таку ж силу як паперова", – пояснили у міністерстві.

Також до травня 2026 року планують забезпечити можливість використання актів коригування ТТН в Системі та завершити основну частину модернізації Системи е-ТТН. Загалом роботу щодо використання спеціальних форм е-ТТН планується завершити до кінця 2026 року.

Разом із цим Мінрозвитку планує до кінця 2026 року врегулювати використання е-ТТН законодавчо та визначити терміни впровадження обов'язковості електронних накладних для перевезень.

Очікується, що запровадження Системи е-ТТН дозволить економити ресурси, знизити витрати на документообіг та пришвидшити розрахунки для бізнесу.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури планувало запустити в тестовому режимі електронну товарно-транспортну накладну (е-ТТН) з 1 квітня 2022 року, але цього не сталося через початок повномасштабного вторгнення.

У травні 2024 року Кабмін затвердив реалізацію експериментального проєкту із впровадження е-ТТН на внутрішніх вантажних перевезеннях, який має тривати два роки.