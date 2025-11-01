Влада Києва знайшла 1 мільярд на ремонт розв’язки біля метро "Чернігівська"

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт шляхопроводу з розв'язкою на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Чернігівська".

Очікувана вартість закупівлі становить 987,1 мільйона гривень, проведення аукціон заплановано на 19 листопада, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

У "Київавтодорі" пояснюють, що цей шляхопровід ввели в експлуатацію у 1967 році і зараз він потребує капітального ремонту через накопичені дефекти. Крім т ого, капремонт дозволить збільшити пропускну спроможність дороги.

Зокрема, планується замінити конструкції мостового полотна, відремонтувати прогонові будови та опори, перевлаштувати мережі, встановити нові поручні та бар'єри, оновити освітлення, замінити трамвайні колії, облаштувати велодоріжки та здійснити благоустрій прилеглої території.

Міст біля "Чернігівської" – один із двох основних шляхопроводів, які з'єднують північну і південну частину лівого берега Києва. Зараз закінчується ремонт другого шляхопроводу – біля станції метро "Дарниця". Його ремонтує ТОВ "Автомагістраль-Південь" у межах угоди вартістю 437,7 млн грн.

Як повідомлялося, 30 вересня "Київавтодор" уклав угоду з групою "Автострада" Андрія Шкіля на капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах за 1,26 млрд грн.

Рротяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. У "Київавтодорі" пояснювали необхідність її термінового ремонту тим, що на шосе спостерігаються "значні дефекти дорожнього покриття: напливи й тріщини".

Роботи з ремонту шосе почалися 5 жовтня, їх мають закінчити до кінця 2027 року.