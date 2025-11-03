Українці купили рекордну кількість нових авто за останній рік: ТОП-10 найпопулярніших брендів

У жовтні українці придбали 7,8 тис. нових автомобілів, це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року, та на 14% більше, порівняно із вереснем.

Кількість нових авто, проданих у жовтні, також виявилася найбільшою за останні 13 місяців, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

При цьому найпопулярнішим брендом на українському ринку виявився китайський виробник BYD, який збільшив продажі за рік у 6,5 раза.

Загалом до ТОП-10 за обсягами продажів у жовтні увійшли:

BYD – 1199 автомобілів (+552%);

Toyota – 978 од. (+44%);

Volkswagen – 856 од. (+136%);

Skoda – 626 од. (+55%);

Renault – 494 од. (-37%);

Hyundai – 357 од. (+85%);

BMW – 302 од. (-24%);

Audi – 262 од. (+38%);

Zeekr – 259 од. (+131%);

Nissan – 196 од. (+1%).

При цьому найпопулярнішою моделлю минулого місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

Загалом від початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легкових авто, що на 3% більше ніж торік.

Як повідомлялось, що у вересні українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто, що на 20% більше, ніж у вересні 2024, і на 1% більше порівняно з минулим місяцем.