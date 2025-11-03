Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Українці купили рекордну кількість нових авто за останній рік: ТОП-10 найпопулярніших брендів

Українці купили у жовтні рекордну кількість нових авто

У жовтні українці придбали 7,8 тис. нових автомобілів, це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року, та на 14% більше, порівняно із вереснем.

Кількість нових авто, проданих у жовтні, також виявилася найбільшою за останні 13 місяців, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

При цьому найпопулярнішим брендом на українському ринку виявився китайський виробник BYD, який збільшив продажі за рік у 6,5 раза.

Загалом до ТОП-10 за обсягами продажів у жовтні увійшли:

  • BYD – 1199 автомобілів (+552%);
  • Toyota – 978 од. (+44%);
  • Volkswagen – 856 од. (+136%);
  • Skoda – 626 од. (+55%);
  • Renault – 494 од. (-37%);
  • Hyundai – 357 од. (+85%);
  • BMW – 302 од. (-24%);
  • Audi – 262 од. (+38%);
  • Zeekr – 259 од. (+131%);
  • Nissan – 196 од. (+1%).

При цьому найпопулярнішою моделлю минулого місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

Загалом від початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легкових авто, що на 3% більше ніж торік.

Як повідомлялось, що у вересні українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто, що на 20% більше, ніж у вересні 2024, і на 1% більше порівняно з минулим місяцем.

авто (4321) продаж (2143) Toyota (141) BYD (10)
Електорат Зеленського отоварюється! Ржати будете потім, коли прийде повний песець...
"Жить стало вєсєлєй, жить стало лучше". Шах і мат вам , порохоботи і інші критикани любимого прєзідєнта.
Країна контрастів.... кому війна а хтось "живе на куражі " , "луччіє годи жізні".....
