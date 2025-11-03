Українці купили рекордну кількість нових авто за останній рік: ТОП-10 найпопулярніших брендів
У жовтні українці придбали 7,8 тис. нових автомобілів, це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року, та на 14% більше, порівняно із вереснем.
Кількість нових авто, проданих у жовтні, також виявилася найбільшою за останні 13 місяців, повідомляє об'єднання "Укравтопром".
При цьому найпопулярнішим брендом на українському ринку виявився китайський виробник BYD, який збільшив продажі за рік у 6,5 раза.
Загалом до ТОП-10 за обсягами продажів у жовтні увійшли:
- BYD – 1199 автомобілів (+552%);
- Toyota – 978 од. (+44%);
- Volkswagen – 856 од. (+136%);
- Skoda – 626 од. (+55%);
- Renault – 494 од. (-37%);
- Hyundai – 357 од. (+85%);
- BMW – 302 од. (-24%);
- Audi – 262 од. (+38%);
- Zeekr – 259 од. (+131%);
- Nissan – 196 од. (+1%).
При цьому найпопулярнішою моделлю минулого місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.
Загалом від початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легкових авто, що на 3% більше ніж торік.
Як повідомлялось, що у вересні українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто, що на 20% більше, ніж у вересні 2024, і на 1% більше порівняно з минулим місяцем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І наприклад для простих авто можна використовувати деревину як паливо шляхом газифікації.
І вже давно - не " жигулів"!