Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Підписання законів
350 1

Як у ЄС: Зеленський підписав закон про створення Виплатної агенції для аграріїв

Зеленський підписав закон про створення Виплатної агенції для аграріїв

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який передбачає створення Виплатної агенції в аграрній сфері.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №13202-1 у другому читанні 8 жовтня, а 31 жовтня його повернули з підписом президента, повідомляється на сайті парламенту.

Закон передбачає створення Виплатної агенції фермерських дотацій, яка відповідатиме за розподіл, адміністрування та моніторинг фінансової підтримки в агросекторі за європейським зразком виплатних агентств.

Це має гармонізувати українське законодавство з правом ЄС і є частиною зобов'язань України у межах а програми Ukraine Facility, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Закон також передбачає запуск Інтегрованої системи адміністрування та контролю (ІСАК) і Системи сільськогосподарських даних (ССД). Цифрова база даних дозволить відстежувати розвиток фермерських громад і контроль за виплатами.

Запровадження ІСАК, ССД та пов’язаних інструментів планують на 2027 рік.

Автор: 

аграрії (1440) дотації (192) закон (1532) Зеленський Володимир (2601) фермер (318)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так є у нас закони "як у ЄС" - не кради, не бери хабарі, не давай хабарі.
Для того, щоб було як у ЄС - треба щоб менти, прокурори та судді були як у ЄС.
показати весь коментар
03.11.2025 12:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 