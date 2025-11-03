Як у ЄС: Зеленський підписав закон про створення Виплатної агенції для аграріїв
Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який передбачає створення Виплатної агенції в аграрній сфері.
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №13202-1 у другому читанні 8 жовтня, а 31 жовтня його повернули з підписом президента, повідомляється на сайті парламенту.
Закон передбачає створення Виплатної агенції фермерських дотацій, яка відповідатиме за розподіл, адміністрування та моніторинг фінансової підтримки в агросекторі за європейським зразком виплатних агентств.
Це має гармонізувати українське законодавство з правом ЄС і є частиною зобов'язань України у межах а програми Ukraine Facility, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.
Закон також передбачає запуск Інтегрованої системи адміністрування та контролю (ІСАК) і Системи сільськогосподарських даних (ССД). Цифрова база даних дозволить відстежувати розвиток фермерських громад і контроль за виплатами.
Запровадження ІСАК, ССД та пов’язаних інструментів планують на 2027 рік.
Для того, щоб було як у ЄС - треба щоб менти, прокурори та судді були як у ЄС.