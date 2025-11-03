Початок циклу зниження облікової ставки: думки членів монетарного комітету Нацбанку розділилися

Рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних підтримали лише шестеро із 10 членів Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП), решта пропонували знизити її до 15%. Водночас думки щодо майбутнього облікової ставки розділилися.

Про це свідчать підсумки дискусії членів КМП щодо рівня облікової ставки, що відбулася 22 жовтня, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, упродовж дискусії зазначалося, що сповільнення споживчої інфляції триває з випередженням прогнозу НБУ. Водночас це обумовлено передусім надходженням нових урожаїв, зокрема овочів, тоді як базова інфляція сповільнюється помірним темпом.

Крім того, у вересні-жовтні реалізувалася низка потенційно проінфляційних ризиків:

перегляд потреб держбюджету для забезпечення Сил оборони з відповідним розширенням його дефіциту;

зросла інтенсивність обстрілів та руйнувань енергетичної інфраструктури, логістики та виробництв, що вже позначилось на зростанні дефіциту електроенергії та на інфляційних очікуваннях.

Відтак, шестеро членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 15,5% у жовтні, зауваживши, що ризики для інфляції помітно зросли.

"Так, вищий енергодефіцит та збільшення дефіциту бюджету з високою ймовірністю можуть посилити ціновий тиск. Ураховуючи підвищені інфляційні очікування, наразі НБУ доцільно діяти обережніше, ніж передбачено в попередньому прогнозі, та дещо відтермінувати початок циклу пом’якшення процентної політики", – зазначається у повідомленні.

У тому числі двоє членів КМП зауважили, що початок циклу зниження облікової ставки призведе до зменшення відсотків за банківськими депозитами, що збільшить попит на валюту.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас четверо членів КМП висловилися за зниження облікової ставки до 15% у жовтні

"Ці учасники дискусії вважають, що ризики для подальшої інфляційної динаміки залишаються відносно збалансованими. Відповідно обережне пом’якшення монетарних умов не становитиме загроз для руху інфляції до цілі 5% на горизонті політики та водночас підтримає відновлення економіки, темпи якого переглянуті вниз в оновленому макропрогнозі", – зазначають у НБУ.

При цьому думки членів КМП щодо подальшої траєкторії облікової ставки розділилися.

П’ятеро членів Комітету вважать, що НБУ зможе розпочати зниження облікової ставки не раніше січня 2026 року. Натомість п’ятеро інших членів КМП припускають можливість зниження облікової ставки вже наприкінці цього року в разі подальшого стійкого сповільнення інфляції та поліпшення інфляційних очікувань.

"Попри розбіжності щодо початку циклу зниження облікової ставки, усі члени КМП мають доволі близькі оцінки стосовно простору для пом’якшення процентної політики у 2026 році. Переважна більшість очікують облікову ставку в межах 12,5% - 13,5% наприкінці наступного року", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, у жовтні правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Вона перебуває на цьому рівні з березня.