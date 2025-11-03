"Енергоатом" застрахував членів наглядової ради на випадок арешту. На це витратили 19 мільйонів

Державний "Енергоатом" 29 жовтня за результатами тендеру уклав угоду з ПрАТ "Страхова компанія "Колоннейд Україна" про страхування відповідальності голови та членів наглядової ради.

Вартість угоди складає 19,30 млн грн, вона діятиме один рік, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Загальна страхова премія становить 19,30 млн грн, з яких 17,37 млн грн – за покриття відповідальності членів наглядової ради та 1,93 млн грн – за покриття витрат застрахованої особи, що підлягають відшкодуванню. Страховий тариф становить 4,9375%.

Страхова сума на покриття відповідальності становить 390,92 млн грн.

За умовами угоди, якщо застрахована особа потребуватиме витрат і видатків на захист або ж відбудеться попереднє розслідування вимоги, то їх відшкодують у межах згаданої страхової суми.

Витрати, пов’язані із заставою або запобіжними заходами, обмеження щодо прав на активи або свободи та провадження щодо екстрадиції будуть відшкодовані в розмірі 10% від страхової суми, але не більше 500 тис. грн для кожного окремого страхового випадку.

Ліміт щодо відшкодування витрат на відновлення репутації та на штрафи і неустойки – 100 тис. грн, на необхідну психологічну допомогу – 50 тис. грн, на заміну автомобіля ­– 10 тис. грн для кожного окремого страхового випадку. Ліміт на відшкодування невідкладних витрат встановлено на рівні 10% від страхової суми.

Територія дії страхового покриття та підсудність охоплює весь світ, окрім США і Канади.

Торік Кабмін затвердив у якості незалежних членів наглядової ради "Енергоатома" Тімоті Джона Стоуна, Майкла Елліота Кірста та Ярека Неверовича, від держави до складу наглядової ради увійшли Віталій Петрук і Тимофій Милованов. Наразі у списку на сайті немає Тімоті Джона Стоуна. У січні цього року керівником наглядової ради обрано Неверовича, заступником став Кірст.

Компанія "Колоннейд Україна" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Єдиним акціонером київської "Страхової компанії "Колоннейд Україна" є компанія SCP Luxembourg SA RL із Люксембургу, а кінцевим бенефіціаром вказаний Ввівіан Прем Ватса – голова та виконавчий директор канадського Fairfax Financial Holdings.

Як повідомлялося, наприкінці серпня в.о. голови правління "Енергоатом" Петро Котін несподівано звільнився із займаної посади.

Котін очолював "Енергоатом" з березня 2020 року, до цього він керував Запорізькою АЕС. Заступником Котіна в "Енергоатомі" до квітня 2021 року був ексміністр енергетики Герман Галущенко, який у липні 2025 року був призначений міністром юстиції.

Наприкінці 2023 року журналісти "Схем" з’ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Натомість там мешкав сам Котін.

Зокрема, родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею 288 квадратних метрів та землі під ним, з виходом до приватного озера, вартістю 7 млн грн.

Теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками – сукупно це 30 соток – в іншому елітному селі у Київській області. Земля огороджена парканом і має вихід до води. Згідно з договорами купівлі-продажу, жінка придбала всі три земельні ділянки в один день – 2 березня 2021 року. Загалом за цю нерухомість вона заплатила тоді близько $40 тис.

Наразі Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку способу життя очільника НАЕК "Енергоатом".