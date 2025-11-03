Ukraine facility: ЄС знову "оштрафує" Україну за затримку реформ, але доплатить 600 мільйонів євро за закон про АРМА

Євросоюз виплатить Україні п'ятий транш у межах програми Ukraine facility на суму в 1,35 млрд євро, а також майже 600 млн євро за ухвалення реформу АРМА, яку Україна мала провести раніше.

Про це йдеться у проєкті рішення Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Таким чином, разом із п'ятим траншем Україна отримає майже 600 млн євро з четвертого траншу. Йдеться про ту частину фінансування, яку Україна мала отримати за ухвалення закону про реформування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження АРМА наприкінці липня, хоча план Ukraine Facility передбачав ухвалення цього закону ще у першому кварталі 2025 року. За правилами ЄС, у випадку виконання реформ за "Планом України" із затримкою не більше року, Україна може отримати передбачені кошти у повному обсязі.

Водночас, Україна недоотримає частину коштів з п'ятого траншу, який враховує виконання зобов'язань в межах у другому кварталі і мав би становити майже 2 млрд євро.

Розмір цього траншу зменшили через невиконання двох реформ: щодо перевірки декларацій доброчесності суддів та реформи цифровізації виконавчого провадження. Україна має час до кінця другого кварталу 2026 року на їхнє виконання.

Читайте також: "Ситуація залишається складною": Гетманцев оцінив виконання програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро

Як повідомлялося, ЄС зменшив розмір четвертого у 2025 році траншу фінансової допомоги Україні в рамках механізму Ukraine Facility, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

У Єврокомісії пояснили, що у разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро. Але оскільки 3 із 16 індикаторів залишалися невиконаними, розмір траншу зменшать до 3,05 млрд євро. У Єврокомісії уточнювали, що з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".